Продукты, которые помогут от сонливости

Источник материала: Новости Хотимска

Батончики богатые протеином и молоко помогают от сонливости, считают в Кембриджском университете. Но российские уверены — белковая еда не спасет от недосыпа.

Энергетический спад возникает обычно в 15-16 часов, когда возникает естественная потребность взбодриться. В этом случае требуется перекус. Это могут быть овощи и крупы, богатые белком и клетчаткой, горсть миндаля и грецких орехов.

Объем комфортной для желудка порции в среднем составляет 200-300 граммов, а стакан крепкого чая или кофе для восстановления сил не должен превышать 250 миллилитров в объеме.

Чтобы быть активным до обеда, нужно употребить хрустящие фрукты. Она также посоветовала пить воду и свежие соки спустя 40 минут после еды.