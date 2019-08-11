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Продукты, которые помогут от сонливости
12.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Батончики богатые протеином и молоко помогают от сонливости, считают в Кембриджском университете. Но российские уверены — белковая еда не спасет от недосыпа.
Энергетический спад возникает обычно в 15-16 часов, когда возникает естественная потребность взбодриться. В этом случае требуется перекус. Это могут быть овощи и крупы, богатые белком и клетчаткой, горсть миндаля и грецких орехов.
Объем комфортной для желудка порции в среднем составляет 200-300 граммов, а стакан крепкого чая или кофе для восстановления сил не должен превышать 250 миллилитров в объеме.
Чтобы быть активным до обеда, нужно употребить хрустящие фрукты. Она также посоветовала пить воду и свежие соки спустя 40 минут после еды.
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Батончики богатые протеином и молоко помогают от сонливости, считают в Кембриджском университете. Но российские уверены — белковая еда не спасет от недосыпа....
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