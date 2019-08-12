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В Австрии на смену аномальной жаре пришёл мощный шторм
Источник материала: СТВ
Новости Австрии. В Вене устраняют последствия непогоды. На смену аномальной 30-градусной жаре в страну пришел мощный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильные потоки ветра повалили десятки деревьев, ливень затопил подземные переходы. В некоторых районах нарушено движение транспорта.
Всего за 30 минут разгула стихии температура воздуха в столице понизилась почти на 10 градусов. По предварительным данным, никто не пострадал. Экстренные службы расчищают дороги.
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Новости Австрии. В Вене устраняют последствия непогоды. На смену аномальной 30-градусной жаре в страну пришел мощный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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