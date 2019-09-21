Год со дня смерти Капского из БАТЭ: ни памятника, ни улицы, ни имени стадиона в его честь

Источник материала: Tut.by

Футбольный сезон 2019 года в Беларуси не похож на другие — проходит без Анатолия Капского. Год назад перестало биться его сердце. А ведь это он сделал БАТЭ непобедимым в стране на протяжении 13 лет и уважаемым в Европе. БАТЭ осиротел, а футбольное сообщество потеряло одного из лидеров на протяжении более чем 20 лет. Журналист SPORT.TUT.BY Юрий Михалевич долго ждал попыток увековечить память Капского и теперь рассказывает, почему почти ничего соответствующего масштабу личности не происходит.



Гвоздики в день прощания с Анатолием Капским на «Борисов-Арене». Траурная церемония состоялась 24 сентября 2018 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

22 сентября — первая годовщина смерти Анатолия Капского, основателя футбольного клуба БАТЭ. Человека, который подарил белорусам мгновения радости через победы в футболе и заставил нас гордиться собой и верить в себя.

Вспомните, разве не это вы чувствовали, когда впервые услашали гимн Лиги чемпионов в групповой стадии турнира на минском стадионе «Динамо» и с первыми очками после матчей с «Ювентусом» и «Зенитом» в 2008-м? А чего стоит выигрыш у «Баварии» в 2012-м — в сезоне, когда мюнхенцы стали обладателями Кубка европейских чемпионов? В 2015-м БАТЭ был в шаге от выхода из группы в Лиге чемпионов, но не хватило одного гола в ворота «Ромы». Одного гола…

Удивительно, как в компании лучших клубов Европы, транжир и с сильными собственными академиями, борисовчане с мизерным по меркам Лиги чемпионов бюджетом были способны решать взрослые задачи.

Конечно, Капский не единственный герой подвигов БАТЭ, но без него их трудно представить. К клубу он относился как одному из своих детей: кормил с ложечки, когда поднимал из низших лиг Беларуси, прошел с ним школу и сделал золотым медалистом, отправил учиться за границу, но вернул домой — в Борисов, чтобы изменить представление о наших возможностях и создать для нас возможности.

А теперь представьте, как много боли было в день прощания с Анатолием Анатольевичем на «Борисов-Арене» — стадионе, построенном как дань уважения заслугам БАТЭ и, по сути, являющимся памятником успехов БАТЭ времен Анатолия Капского. Плакали мужчины. Они не хотели отпускать Анатолича и не верили, стоя у гроба, что он безвозвратно ушел.

Вполголоса рядом с гробом мужики обсуждали, как бы увековечить память о Капском: установить ли на стадионе мемориальную доску или, может, поставить скульптуру? Достойно. Если дать волю воображению, то можно было бы и стадиону присвоить имя Капского, и назвать одну из прилегающих к арене улиц-проездов в его честь. Идеи неновые. В футбольной культуре на Западе и у наших соседей это распространенная практика.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Прошел год, как впервые в народе заговорили об увековечивании памяти о Капском. Кроме памятника на могильной плите Капский едва ли получил больше.

Да, есть растяжка на стадионе с портретом Капского. Это лучше, чем ничего, но дешево. Анатолич заслуживает большего.

Еще на футболках БАТЭ под логотипом появилась строчка с инициалами Капского — «КАА всегда с нами».

На 53-й минуте каждого домашнего матча борисовчане стоя аплодируют в память о Капском, ушедшем из жизни на 53-м году жизни. Здорово!

Готовится к публикации книга о Капском.

Но где памятник Капского у стадиона? Что с именем для стадиона? А с улицей в честь Капского?

С этим вопросами в развернутой форме мы обратились в футбольный клуб БАТЭ, Белорусскую федерацию футбола, Минский областной исполнительный комитет и Борисовский районный исполнительный комитет. Хотелось знать, вдруг работы ведутся, просто информация не попадает в публичную сферу? А если не делается ничего, то почему?

Как это часто бывает, особенно в органах государственного управления, без обращения с иницаитивой или прошением рассчитывать на поддержку не приходится. Потому мы так и спросили у БАТЭ, федерации, Миноблисполкома и Борисовского райисполкома, инициирует ли кто-нибудь мероприятия по увековечиванию памяти Капского, а если нет, то кто именно должен сделать это.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Опустим лирику, и тогда ответ БАТЭ за подписью Андрея Капского, нынешнего председателя правления клуба и сына Анатолия Анатольевича, сводится к следующему: «Считаем не совсем корректным проявлять инициативу в вопросе переименования объектов государственной собственности (улица и „Борисов-Арена“. — Прим.TUT.BY). Это ни в коем случае не означает, что весь прошедший год мы бездействовали — считаем, сделали все от себя зависящее».

От председателя федерации футбола Владимира Базанова пришло письмо со странными замечаниями: «тема увековечивания памяти того или иного человека не должна быть разменной монетой каких-либо пиар-акций или кампаний», а также «в связи с приближающейся датой со дня смерти Капского бюро исполкома федерации приняло решение об оказании финансовой помощи». А по делу ответ такой: «поддержим решения уполномоченных на это местных исполнительных и распорядительных органов».

Миноблисполкому и Борисовскому райисполкому не хватило четырех дней для формулирования позиции. В этих организациях вспомнили про установленный законодательством срок работы с письменными обращениями, хотя понимали, что этот текст в любом случае выйдет 22 сентября, в день памяти о Капском.

Как нам сообщили в главном управлении спорта и туризма Миноблисполкома, ответ на наш запрос подготовили 19 сентября, но никто за два рабочих дня не смог его подписать. Тем не менее наше обращение стало поводом для совещания в Миноблисполкоме.

В Борисовском райисполкоме такое совещание при участии заместителя председателя Анастасии Копиковой должно было состояться 20 сентября. Анастасия Федоровна в личной беседе не обещала, что по итогам собрания удастся отписаться день в день, так как у нее и подчиненных был запланирован выезд на «Борисов-Арену», где 12 октября пройдут областные «Дожинки».

Ранее в офис нашей редакции звонили из Борисовского райисполкома с вопросами в духе «а зачем вы поднимаете вопрос про увековечивание памяти Капского?», «почему Борисовский райисполком должен что-то инициировать?», «а что, памятника на могиле Капского недостаточно?».

Что мы имеем на выходе? БАТЭ говорит, что что-то сделал в вопросе «памятника, стадиона и улицы», но инициатив не проявляет. Федерация ничего не делает, но готова поддержать Миноблисполком и Борисовский райисполком. Чиновники недоумевают, когда их спрашивают об увековечивании памяти Капского, и совещаются.



Очередь из болельщиков БАТЭ, пришедших возложить цветы у гроба Анатолия Капского в день прощания с ним. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В зрелом гражданском обществе подобные темы на раз подхватываются народными избранниками и кандидатами в депутаты. Они с легкостью мобилизуют людей.

В Беларуси как раз идет сбор подписей для выдвижения кандидатов на парламентские выборы. Продлится он до 7 октября. 28 сентября БАТЭ сыграет на «Борисов-Арене». В этот день выдвиженцы от двух борисовских избирательных округов — городского и сельского — могли бы собрать порядка пяти тысяч подписей, пообещай они фанатам БАТЭ улицу имени Капского у стадиона.

Только представьте: адрес «Борисов-Арены» — ул. Капского, 1 (или проезд Капского, 1). Не обязательно же стадиону быть привязанным к улице Юрия Гагарина, как сегодня. А можно проявить смелость, которой отличался Капский, и переименовать саму улицу Гагарина.

А ведь от "государевых людей" не требуется ничего кроме воли. Как показал пример Минске">с памятной доской нешему легендарному футболисту Валентину Белькевичу в Минске, спортсмены не жалеют денег из собственного кармана, чтобы выразить любовь и признание товарищам и кумирам. Вот и на памятник Капскому у «Борисов-Арены» сами собрали бы деньги. Разрешите им.

Неприятно уходить в бытовуху, но, в конце концов, ставят же у нас памятники огурцу в Шклове и бобру в Бобруйске.



Премьер-министр Беларуси Сергей Румас, тогда еще и руководитель Белорусской федерации футбола, на похоронах Анатолия Капского. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Борисов-Арена» имени Анатолия Капского или «Капский-Арена» — на этот счет, вероятно, необходимо политическое решение. Болельщики БАТЭ ждали в день смерти соболезнований от главы государства, однако их не последовало. Неизвестно, стечение ли это обстоятельств или позиция. Как спортсмен спортсмена Александр Лукашенко наверняка уважал Анатолия Капского. Что же ему помешало разделить боль утраты с футбольным сообществом Беларуси?

В Западной Европе ставят памятники и открывают музеи в честь живых спортсменов , и потому их чтят современники. Не стоит ли нам присмотреться к этому опыту, вместо того, чтобы терять время и только переглядываться в поисках того, кто должен проявить инициативу.

Как хранят память о героях футбола на Западе и у соседей?

Стадион мадридского «Реала» назван в честь Сантьяго Бернабеу — президента клуба, при котором клуб шесть раз выиграл Кубок европейских чемпионов (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966) и переехал на новую арену. Она получила имя Сантьяго Бернабеу еще в годы правления Бернабеу. Здесь «Реал» прописан по сей день.

Рядом со стадионом находится улица Сантьяго Бернабеу.



Стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Фото: Reuters

В 2013 году сэр Алекс Фергюсон, под чьим руководством «Манчестер Юнайтед» выиграл 38 трофеев, покинул пост тренера команды спустя 26 лет в этой роли. В последний сезон Фергюсона в «МЮ» у стадиона «Олд Траффорд» установили памятник рядом с самой вместительной трибуной, получившей его имя еще в 2011-м. Тренер присутствовал на открытии монумента.



Памятник сэру Алексу Фергюсону на «Олд Траффорд» в Манчестере. Фото: Reuters



Сэр Алекс Фергюсон на презентации улицы в свою честь в Манчестере. Фото: Reuters

Также в 2013-м располагающуюся рядом со стадионом манкунианцев улицу Уотерс Рич переименовали в Сэр Алекс Фергюсон Уэй. Фергюсон стал вторым тренером «МЮ» с улицей собственного имени в Манчестере. Первым был Мэтт Басби.



Памятник Валерию Лобановскому у входа на территорию киевского стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского. Фото с сайта ru.wikipedia.org

В Киеве имя легендарного тренера местного «Динамо» Валерия Лобановского присвоили стадиону «Динамо» — через год после кончины Валерия Васильевича. Здесь нынче выступают молодежный состав и вторая команда киевского «Динамо», а в мае 2018 года состоялся финал женской Лиги чемпионов. У входа на арену болельщиков встречает памятник Лобановскому, установленный на первую годовщину смерти тренера.

Спустя тринадцать лет после ухода из жизни Лобановского в его честь переименовали Краснозвездный проспект в Киеве.



Памятник братьям Старостиным на «Открытии-Арене» в Москве. Фото с сайта spartak.com

На домашнем стадионе московского «Спартака», где спартаковцы играют с 2014 года, «Открытии-Арене» прямо у кромки поля стоит памятник Николаю, Андрею, Александру и Петру Старостиным — основателям «Спартака». Николай Петрович (крайняя слева скульптура) лично исполнил первый набросок логотипа клуба.

В Москве имя Николая Старостина присвоили бывшему Проектируемому проезду через четыре месяца после смерти Старостина — в июне 1996-го.

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