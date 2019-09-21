Источник материала: Ежедневник





В понедельник, 23 сентября, в Беларуси ожидаются заморозки на большей части территории.

Как сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды 23 сентября в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами в юго-восточных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается северный, северо-восточный умеренный.

Ночью во многих районах прогнозируются заморозки до минус 3 градусов, местами температура воздуха составит 1-4 градуса выше нуля, по юго-западу - плюс 5-8 градусов. В середине дня ожидается до 9-15 градусов тепла.