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Меры соцзащиты. Какие льготы существуют для обычных пенсионеров

26.09.2019 13:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Меры соцзащиты. Какие льготы существуют для обычных пенсионеров
БЕЛТА / БЕЛТА

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси так ответили на этот вопрос читателя:

- В Беларуси проживают около 2,5 млн пенсионеров, из них 1,8 млн - ветераны труда. Правовой статус и меры социальной защиты ветеранов труда установлены Законом «О ветеранах». Так, им предоставляются льготы и гарантии по первоочередной установке квартирного телефона и пользованию при выходе на пенсию организациями здравоохранения, к которым они были прикреплены в период работы.

Согласно Указу президента от 28 августа 2006 г. №542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление ветераны труда оплачивают в зависимости от получаемого денежного дохода и сезона.

На период сезонных сельскохозяйственных работ ежегодно с 1 мая по 30 сентября гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, которым назначена государственная пенсия (независимо от ее вида), предоставлено право на 50%-ную скидку со стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах региональных линий эконом-класса, водном и автомобильном пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме такси).

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Адресная помощь

Малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации гражданам и семьям в соответствии с Указом президента от 19 января 2012 г. №41 «О государственной адресной социальной помощи» может предоставляться государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячного и единовременного социальных пособий.

Неработающим пожилым гражданам (женщинам в возрасте 60 лет и старше, мужчинам - достигшим общеустановленного пенсионного возраста), нуждающимся по медицинским показаниям в социальном обслуживании, могут быть предоставлены социальные услуги на дому и в условиях дневного пребывания.

Социальные услуги учреждениями социального обслуживания предоставляются как на условиях оплаты (полной/частичной), так и безвозмездно.

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Социальное обслуживание

Право на бесплатное социальное обслуживание имеют малообеспеченные одинокие нетрудоспособные граждане, среднедушевой доход которых ниже 100% БПМ.

На условиях частичной оплаты социальные услуги получают одинокие нетрудоспособные граждане, среднедушевой доход которых не превышает 200% БПМ.

Иным нетрудоспособным гражданам социальные услуги предоставляются на условиях полной оплаты. При этом тарифы на социальные услуги являются социально-низкими и доступными для нетрудоспособных граждан: в размере 0,55-0,66 рубля за час.

Гражданам, достигшим возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или посторонней помощи, бытовом обслуживании и медицинской помощи, могут быть предоставлены специальные жилые помещения в домах-интернатах.

Одиноким нетрудоспособным гражданам, достигшим возраста 65 лет, предоставляются специальные жилые помещения в домах-интернатах для постоянного и временного проживания без взимания платы. Иным пожилым гражданам такие помещения предоставляются на платной основе.

 
 
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Какие льготы, преференции, доплаты, надбавки в социальной сфере существуют для обычных пенсионеров, у которых нет инвалидности?
 
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