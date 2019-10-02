Вышел посмертный клип одного из главных американских рэперов у молодежи

Источник материала: Tut.by

На YouTube вышел новый клип американского рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Дуэйн Онфрой) на песню Royalty. Это третье посмертное видео исполнителя.

Трек Royalty станет главным в альбоме Bad Vibes Forever, релиз которого запланирован на эту осень. Сам рэпер XXXTentacion считается одним из главных американских рэперов у молодежи. Его застрелили 18 июня 2018 года во время вооруженного ограбления. Четверым предполагаемым участникам убийства предъявлено обвинение.

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