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Вышел посмертный клип одного из главных американских рэперов у молодежи
Источник материала: Tut.by
На YouTube вышел новый клип американского рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Дуэйн Онфрой) на песню Royalty. Это третье посмертное видео исполнителя.
Трек Royalty станет главным в альбоме Bad Vibes Forever, релиз которого запланирован на эту осень. Сам рэпер XXXTentacion считается одним из главных американских рэперов у молодежи. Его
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На YouTube вышел новый клип американского рэпера XXXTentacion (настоящее имя - Джасей Дуэйн Онфрой) на его песню Royalty. Это третье посмертное видео исполнителя.
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