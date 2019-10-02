ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вышел посмертный клип одного из главных американских рэперов у молодежи

02.10.2019 23:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На YouTube вышел новый клип американского рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Дуэйн Онфрой) на песню Royalty. Это третье посмертное видео исполнителя.

Трек Royalty станет главным в альбоме Bad Vibes Forever, релиз которого запланирован на эту осень. Сам рэпер XXXTentacion считается одним из главных американских рэперов у молодежи. Его застрелили 18 июня 2018 года во время вооруженного ограбления. Четверым предполагаемым участникам убийства предъявлено обвинение.

Все концерты в Минске и регионах

Читайте также
Минчане создали стихийный мемориал в память XXXTentacion на Немиге. Но через два часа его не стало
«Большинство просмотров накрутил я». Подростки показали свои любимые клипы

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на турнир по фигурному катанию

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На YouTube вышел новый клип американского рэпера XXXTentacion (настоящее имя - Джасей Дуэйн Онфрой) на его песню Royalty. Это третье посмертное видео исполнителя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы смогут получать польскую пенсию за время работы в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика