Просили детей позвонить, после со счётов пропадали деньги: осторожно, мошенники придумали новый способ обмана

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В столичную милицию обратились более 60 пострадавших, у которых со счета обманом снимали деньги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мошенники подходили к детям на улице и просили позвонить.

Когда малыши доверчиво протягивали им гаджет, молодые люди делали вид, что набирают номер, а вместо этого устанавливали специальное приложение, которое и списывало деньги со счета. Преступниками оказались 18-летние жители столицы. Ранее к ответственности они не привлекались.





Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома:

Не нужно быть беспечными. Если человек попросил позвонить и пишет какое-то смс-сообщение, проверьте, уточните его оператора сотовой связи, не подключены ли вам дополнительные услуги, чтобы потом не стать жертвой хищения с вашего денежного счета.

Если вы пострадали от преступных действий людей, изображенных на фотографиях, просьба обращаться во Фрунзенское РУВД Минска.







