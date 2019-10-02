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Просили детей позвонить, после со счётов пропадали деньги: осторожно, мошенники придумали новый способ обмана
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В столичную милицию обратились более 60 пострадавших, у которых со счета обманом снимали деньги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мошенники подходили к детям на улице и просили позвонить.
Когда малыши доверчиво протягивали им гаджет, молодые люди делали вид, что набирают номер, а вместо этого устанавливали специальное приложение, которое и списывало деньги со счета. Преступниками оказались 18-летние жители столицы. Ранее к ответственности они не привлекались.
Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома:
Если вы пострадали от преступных действий людей, изображенных на фотографиях, просьба обращаться во Фрунзенское РУВД Минска.
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Просили детей позвонить, после со счётов пропадали деньги: осторожно, мошенники придумали новый способ обмана
Новости Беларуси. В столичную милицию обратились более 60 пострадавших, у которых со счета обманом снимали деньги, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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