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На свой 75-летний юбилей Брестский театр пригласил ветеранов, друзей и родных, заядлых театралов и юных поклонников

06.10.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

6 сентября Брестский областной академический театр драмы отметил 75-летие. В 1944 году, сразу после освобождения Бреста от фашистской оккупации, театр начали восстанавливать наряду с водопроводом, электростанцией, жильем…

На свой 75-летний юбилей Брестский театр пригласил ветеранов, друзей и родных, заядлых театралов и юных поклонников

На свой 75-летний юбилей театр, ставший родным домом для актеров и работников сцены, пригласил ветеранов, друзей и родных, заядлых театралов и юных поклонников. В фойе театра гости и актеры улыбались друг другу, прихорашиваясь перед зеркалом. Обнимались, рассматривали старые фотографии из фондов школьного музея «Брест театральный», улыбались, узнавая себя и коллег на пожелтевших черно-белых карточках, вспоминая о сыгранных за прошедшие годы ролях.

На свой 75-летний юбилей Брестский театр пригласил ветеранов, друзей и родных, заядлых театралов и юных поклонников

Представители Министерства культуры РБ, администрации Бреста и области, позволили себе немного отступить от официальных речей, нашли искренние и теплые слова, чтобы поздравить театральный коллектив.

 
Теги: Брест
 
 
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  6 сентября Брестский областной академический театр драмы отметил 75-летие. В 1944 году, сразу после освобождения Бреста от фашистской оккупации, театр начали...
 
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