На свой 75-летний юбилей Брестский театр пригласил ветеранов, друзей и родных, заядлых театралов и юных поклонников

Источник материала: Виртуальный Брест

6 сентября Брестский областной академический театр драмы отметил 75-летие. В 1944 году, сразу после освобождения Бреста от фашистской оккупации, театр начали восстанавливать наряду с водопроводом, электростанцией, жильем…





На свой 75-летний юбилей театр, ставший родным домом для актеров и работников сцены, пригласил ветеранов, друзей и родных, заядлых театралов и юных поклонников. В фойе театра гости и актеры улыбались друг другу, прихорашиваясь перед зеркалом. Обнимались, рассматривали старые фотографии из фондов школьного музея «Брест театральный», улыбались, узнавая себя и коллег на пожелтевших черно-белых карточках, вспоминая о сыгранных за прошедшие годы ролях.





Представители Министерства культуры РБ, администрации Бреста и области, позволили себе немного отступить от официальных речей, нашли искренние и теплые слова, чтобы поздравить театральный коллектив.