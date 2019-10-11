ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

12.10.2019 21:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лучшую семью Беларуси выбрали 12 октября в Минске. Финал творческого конкурса прошел во Дворце профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь лучших семей из всех регионов страны прошли не одно испытание. И не только на креативность и оригинальность.

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Корреспондент Яна Шипко знает, какая она – настоящая семья.

Собраться в кадре всей семьей – кажется, что проще? Но только не для Бычковских. Восемь детей возрастом от 2 до 22 лет. У каждого свои интересы, заботы, проблемы. И так каждый день. Но вместе они сила. А за время репетиций ощутили это еще больше.

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Семья Бычковских, финалисты IV Республиканского конкурса «Семья года» (Минск):
Мы очень сплотилось за время этого конкурса.

Больше времени проводим вместе.

Нарядные, праздничные… У нас еще сегодня у старшего сына день рождения, поэтому у нас двойной праздник.

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

А еще благодаря конкурсу семья Бычковских стала на частичку больше. Для Паши из детского дома Ольга и Дмитрий теперь патронажные родители. Но это пока… Вообще, о такой возможности для семей, готовых делиться своим теплом, и рассказывали сегодня, презентуя свой социальный проект.

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Социальные проекты у всех участников получились разными. Старались не только показать свои семейные традиции, но и сделать мир вокруг чуточку лучше.

В семье Котик из Бреста с детства учатся не вредить экологии. Сегодня организовали даже свой показ мод из вчерашнего мусора.

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

А могилевчане Никитины, где на одну семью две пары двойняшек и все занимаются спортом, на личном примере показали, почему ЗОЖ – это круто.

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Чтобы творчески рассказать о своих семьях, репетировали несколько недель. Какая она – семья года? Добрая, веселая, дружная, но отнюдь не идеальная, а настоящая. Неподдельные эмоции не скроешь даже на сцене. То ребенок заплачет, ведь старались выступать даже самые маленькие, то переволнуются конкурсанты – не профессиональные все же артисты.

Семью года в Беларуси выбирают в четвертый раз. Финалисты прошли несколько региональных отборов. Общая черта – во всех семьях три и больше детей. Но это не главный критерий. Жюри обращало внимание на активность и бережное отношение к семейным ценностям. Выбор дался нелегко.

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Переполняет гордость за семьи, которые у нас есть в стране. Всего в Республике Беларусь более 106 тысяч многодетных семей, 10 тысяч у нас орденом Матери награждены. Только за этот год 567 орденов Матери было вручено сегодня многодетным матерям. Это действительно гордость, и мы должны равняться на такие семьи. И если больше в стране у нас будет таких семей – красивых, сильных, здоровых – многодетных – то, конечно, будет благополучие в нашем государстве. Бесспорно, это образец для всех.

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Вот и победители – семья Николаевых из Могилева. Глава семьи – химик в третьем поколении. Мама и по профессии связана с воспитанием детей – работает в детском садике, а дети все увлекаются творчеством. Свой позитив накануне конкурса щедро дарили всем, кому его не хватает.

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Мы не подвели свой родной город. Мы говорили, что победим – и мы победили!

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Это море эмоций! Мы – лучшая многодетная семья Республики Беларусь!

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Плачу от радости, потому что я не ожидала, что мы выиграем, победим республику и будем семьей года Республики Беларусь. Моя семья значит для меня всё!

Вне зависимости от результатов, все участники празднуют свою личную победу. И без того дружные семьи сплотились еще больше. А некоторые открыли в себе новые таланты и больше узнали о семейных корнях. Это ли не главное?

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Папа – химик, мама работает в детском саду. Лучшую семью 2019 года выбрали в Беларуси

Люди в материале: Ирина Костевич
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Лучшую семью Беларуси выбрали 12 октября в Минске. Финал творческого конкурса прошел во Дворце профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уход за кожей осенью: какие выбрать крема и сделать процедуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика