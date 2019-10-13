В Калинковичах прошел районный субботник

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





На субботу 12 октября был назначен районный субботник. Был определен перечень из более чем двадцати объектов, на которых требуется общими усилиями сделать уборку, навести порядок и благоустроить территорию.

В первую очередь, это уборка мусора, опавшей листвы и обрезка деревьев. Многие трудовые коллективы убирали непосредственно закрепленную территорию предприятий, организаций и учреждений. Сгребали листву в сквере и вдоль парка по улице Советской, а также в самом парке, по улицам Куйбышева, 50 лет Октября, Октябрьской, а также на площади Ленина. Автомобили и трактора КУП «Коммунальник Калинковичский» только успевали ее отвозить.





Уборка велась и на гражданских кладбищах по улице Куйбышева и Загородней. Коммунальники проводили ямочный ремонт дорог, вырубали деревья и кустарники по улице Октябрьской за магазинами, чистили ливневые каналы.

Уборка прилегающей территории и обрезка деревьев в лесном массиве велась и вокруг корпусов ЦРБ.





На благоустройстве и уборке своих территорий занимались трудовые коллективы железнодорожных организаций, средних и средне-специальных учебных заведений города.













Активисты районной организации «Белорусского союза женщин»совместно с районным советом старшеклассников высадили два десятка рябин на Аллее матерей по улице Мира. Саженцы предоставил лесхоз, тем самым приняв участие не только в озеленении родного города, но и в добром деле устройства еще одного знакового места в Калинковичах. Кстати, кроме этого лесхоз выделил 160 саженцев берез и кленов для посадки во время субботника.





На посадку деревьев в этот субботний день вышли также жильцы дома по улице Загородней, за которыми расположен сосновый лесопарк. Нынешним летом ураган сломал и повалил там несколько вековых сосен, и вот жильцы с детьми вышли утром во двор, где вместе с начальником отдела по архитектуре и строительству Натальей Родионовой и начальником райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Еленой Швайба высадили сосенки.













































Конечно, за один день вряд ли можно навести идеальный порядок, да и листопад еще продолжается. Но разве не здорово, что мы дружно вышли на субботник и сделали город, в котором живем, немножечко чище? Не для кого-то – для самих себя!

Александр Веко.