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В Минске произошёл пожар из-за сушки белья над газовой плитой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 октября в 23:59 спасателям поступило сообщение о пожаре в Минске.
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Огнём было повреждено имущество, закопчена квартира.
Установлено, что пожар начался на кухне. Квартиросъёмщик оставил сушиться бельё над включенной газовой плитой.
Осенью 2019 года в Минске мужчина тестировал походную плиту и поджёг квартиру.
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Новости Беларуси. 13 октября в 23:59 спасателям поступило сообщение о пожаре в Минске. По сведениям Минского ГУМЧС, загорание произошло в квартире на первом этаже...
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