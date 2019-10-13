В Минске произошёл пожар из-за сушки белья над газовой плитой

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 октября в 23:59 спасателям поступило сообщение о пожаре в Минске.

По сведениям Минского ГУМЧС, загорание произошло в квартире на первом этаже одного из домов по улице Хмелевского. Через десять минут после получения информации о загорании пожар был потушен.



Фото: Минское ГУМЧС

Огнём было повреждено имущество, закопчена квартира.

Установлено, что пожар начался на кухне. Квартиросъёмщик оставил сушиться бельё над включенной газовой плитой.



Фото: Минское ГУМЧС

Осенью 2019 года в Минске мужчина тестировал походную плиту и поджёг квартиру.