|
Видеофакт: стадион "Спартак" горел в Могилеве
Источник материала: Партизан
Огонь уничтожил баннер с символикой футбольного клуба "Днепр" и повредил наружную отделку стены спортивной школы.
Пожар произошел на стадионе "Спартак" в Могилеве накануне вечером, о ЧП сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Домашний стадион местного футбольного клуба "Днепр" загорелся вечером в понедельник 14 октября. В 21:04 очевидцы сообщили о пожаре в диспетчерскую службу МЧС, спасатели сразу отправились тушить спортивный объект.
Сотрудники МЧС быстро справились с огнем. Пламя успело уничтожить баннер с символикой футбольного клуба "Днепр", повредило 15 квадратных метров наружной отделки стены административного здания спортивной школы и оконную раму.
Никто из работников стадиона и очевидцев происшествия не пострадал. Сейчас эксперты устанавливают, что стало причиной пожара.
Стадион "Спартак" представляет собой многофункциональный спортивный комплекс в Могилеве. На нем проводятся футбольные матчи, на территории расположена Могилевская городская СДЮШОР-2. Во время матчей стадион вмещает 7350 болельщиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огонь уничтожил баннер с символикой футбольного клуба "Днепр" и повредил наружную отделку стены спортивной школы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)