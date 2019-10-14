



Пожар произошел на стадионе "Спартак" в Могилеве накануне вечером, о ЧП сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.





Домашний стадион местного футбольного клуба "Днепр" загорелся вечером в понедельник 14 октября. В 21:04 очевидцы сообщили о пожаре в диспетчерскую службу МЧС, спасатели сразу отправились тушить спортивный объект.





Сотрудники МЧС быстро справились с огнем. Пламя успело уничтожить баннер с символикой футбольного клуба "Днепр", повредило 15 квадратных метров наружной отделки стены административного здания спортивной школы и оконную раму.









Никто из работников стадиона и очевидцев происшествия не пострадал. Сейчас эксперты устанавливают, что стало причиной пожара.





Стадион "Спартак" представляет собой многофункциональный спортивный комплекс в Могилеве. На нем проводятся футбольные матчи, на территории расположена Могилевская городская СДЮШОР-2. Во время матчей стадион вмещает 7350 болельщиков.







