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Минчанин предложил женщине купить ее собаку, а затем похитил питомца

15.10.2019 20:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин предложил женщине купить ее собаку, а затем похитил питомца
Следственный комитет РБ

Как стало известно, инцидент произошел в Минске на улице Рафиева. 43-летняя женщина выгуливала собаку. К ним подошел 24-летний молодой человек и завел беседу.

Минчанин предложил женщине купить ее собаку, а затем похитил питомца На двух женщин в Витебске напали с ножом из-за собаки

Он сказал, что ему понравилась собака и предложил хозяйке купить животное. Женщина отказалась. Беседа продолжилась на другие темы, но, закончив разговор, молодой человек внезапно схватил собаку и убежал с ней. Хозяйка не смогла его догнать и обратилась в милицию, сообщает Следственный комитет.

Вскоре минчанина и собаку нашли. Животное передали хозяйке. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.206 УК Республики Беларусь («Грабеж»). Расследование продолжается.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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