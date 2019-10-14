Минчанин предложил женщине купить ее собаку, а затем похитил питомца

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в Минске на улице Рафиева. 43-летняя женщина выгуливала собаку. К ним подошел 24-летний молодой человек и завел беседу.

Он сказал, что ему понравилась собака и предложил хозяйке купить животное. Женщина отказалась. Беседа продолжилась на другие темы, но, закончив разговор, молодой человек внезапно схватил собаку и убежал с ней. Хозяйка не смогла его догнать и обратилась в милицию, сообщает Следственный комитет.

Вскоре минчанина и собаку нашли. Животное передали хозяйке. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.206 УК Республики Беларусь («Грабеж»). Расследование продолжается.