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Лукашенко награжден знаком «Почетный пограничник СНГ»

17.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко награжден знаком «Почетный пограничник СНГ», передает агентство БЕЛТА.

Это высшая награда Совета командующих Пограничными войсками (СКПВ) государств – участников СНГ. Белорусский лидер стал первым из лидеров стран Содружества, кто ее удостоился, заявил председатель Координационной службы СКПВ генерал-полковник Александр Манилов.

Знак «Почетный пограничник СНГ» был учрежден в 2007 году. Эту награду дают только за выдающиеся заслуги в укреплении пограничной безопасности и за проявленное личное мужество при организации охраны государственной границы.

Ранее Александр Лукашенко в Минске встретился с губернатором Новгородской области России Андреем Никитиным. Глава государства подчеркнул, что более близкой страны, чем Россия, у Беларуси нет.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер первым из глав Содружества получил эту награду.
 
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