Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко награжден знаком «Почетный пограничник СНГ», передает агентство БЕЛТА .

Это высшая награда Совета командующих Пограничными войсками (СКПВ) государств – участников СНГ. Белорусский лидер стал первым из лидеров стран Содружества, кто ее удостоился, заявил председатель Координационной службы СКПВ генерал-полковник Александр Манилов.

Знак «Почетный пограничник СНГ» был учрежден в 2007 году. Эту награду дают только за выдающиеся заслуги в укреплении пограничной безопасности и за проявленное личное мужество при организации охраны государственной границы.