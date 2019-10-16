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Лукашенко награжден знаком «Почетный пограничник СНГ»
17.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко награжден знаком «Почетный пограничник СНГ», передает агентство
Это высшая награда Совета командующих Пограничными войсками (СКПВ) государств – участников СНГ. Белорусский лидер стал первым из лидеров стран Содружества, кто ее удостоился, заявил председатель Координационной службы СКПВ генерал-полковник Александр Манилов.
Знак «Почетный пограничник СНГ» был учрежден в 2007 году. Эту награду дают только за выдающиеся заслуги в укреплении пограничной безопасности и за проявленное личное мужество при организации охраны государственной границы.
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Белорусский лидер первым из глав Содружества получил эту награду.
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