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Стартовала акция
19.10.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Районный этап республиканской пожарно- профилактической акции «За безопасность вместе» стартовал 16 октября на Городокщине.
Цель мероприятий, которые пройдут в районе до 1 ноября — повысить уровень безопасности населения и снизить количество пожаров в осенне-зимний пожароопасный период. В акции примут участие работники МЧС, органов внутренних дел, образования, здравоохранения, социальной сферы, ЖКХ, энергогазинспекции и иные субъекты профилактики. Компетентные службы проверят противопожарное состояние домов одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально-опасном положении, мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. Спасатели дадут разъяснения и рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности жилищ, проведут профилактические встречи по вопросам соблюдения правил безопасности в трудовых коллективах.
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Районный этап республиканской пожарно- профилактической акции «За безопасность вместе» стартовал 16 октября на Городокщине. Цель мероприятий, которые пройдут...
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