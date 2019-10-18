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В Беларуси будут включать службу в армии в страховой трудовой стаж
19.10.2019 12:16 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Беларуси будут включать службу в армии в страховой трудовой стаж. Как пояснили в
Часть из них будут внесены уже до 1 декабря 2019 года. В их числе оказалось включение срока срочной военной службы в страховой трудовой стаж. Сейчас власти рассматривают возможность ввести другие льготы для военнослужащих срочной службы в сферах образования, здравоохранения, а также жилищного обеспечения, отмечают в ведомстве.
В то же время отметим, что предложения по включению в страховой стаж периодов учебы в вузе и декретного отпуска, которые обсуждались наряду со службой в армии, властью поддержаны не были.
Напомним, страховой стаж учитывается при определении права на трудовую пенсию. В 2025 году он должен составлять не менее 20 лет. Белорусы, которые не выработали страховой стаж, могут претендовать только на социальную пенсию. Сейчас ее размер составляет около 110 рублей.
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Это одна из мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы.
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