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В Беларуси будут включать службу в армии в страховой трудовой стаж

19.10.2019 12:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси будут включать службу в армии в страховой трудовой стаж
Фото из открытых источников

В Беларуси будут включать службу в армии в страховой трудовой стаж. Как пояснили в Министерстве обороны, президент дал соответствующие поручения подготовить проекты правовых актов по реализации предложений по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы.

В Беларуси будут включать службу в армии в страховой трудовой стаж Как правильно уволиться с работы перед уходом в армию?

Часть из них будут внесены уже до 1 декабря 2019 года. В их числе оказалось включение срока срочной военной службы в страховой трудовой стаж. Сейчас власти рассматривают возможность ввести другие льготы для военнослужащих срочной службы в сферах образования, здравоохранения, а также жилищного обеспечения, отмечают в ведомстве.

В то же время отметим, что предложения по включению в страховой стаж периодов учебы в вузе и декретного отпуска, которые обсуждались наряду со службой в армии, властью поддержаны не были.

Напомним, страховой стаж учитывается при определении права на трудовую пенсию. В 2025 году он должен составлять не менее 20 лет. Белорусы, которые не выработали страховой стаж, могут претендовать только на социальную пенсию. Сейчас ее размер составляет около 110 рублей.

 
 
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Это одна из мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы.
 
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