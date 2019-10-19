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Лайнер австралийской авиакомпании установил рекорд беспосадочного перелета

20.10.2019 12:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лайнер австралийской авиакомпании установил рекорд беспосадочного перелета

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.

Общее время полета составило 19 часов 14 минут. Воздушное судно преодолело 16309 километров и приземлилось с опозданием в 37 минут.

Ранее самым долгим беспосадочным авиарейсом считался перелет из Ньюарка в Сингапур. Его продолжительность составила 18 часов 50 минут, а преодоленное расстояние - 15345 километров.

Самый длительный беспосадочный полет некоммерческого самолета в истории зафиксировали в 1986 году - рекорд поставил пилот "Вояджера". Летательный аппарат находился в воздухе без дозаправки девять дней, три минуты и 44 секунды, преодолев дистанцию в более чем 40 тыс. километров, сообщают РИА Новости.

 
 
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Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
 
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