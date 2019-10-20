Источник материала: Кричевская жизнь





В мобильном приложении «Помощь рядом» появилась виртуальная 3D-карта для молодых родителей. Она создана в результате совместной работы представителей инициа­тивы «Дети в безопасности» и МЧС Беларуси. Цель – предупреждать несчастные случаи с детьми в быту, используя интерактивные средства. Раздел «Безопасность в квартире. 3D панорама» можно найти во вкладке приложения «Энциклопедия» – «Советы молодым родителям».

«Мы не впервые сотрудничаем с инициативой «Дети в безопасности», — отмечает Елена Дмитрук, начальник Республиканского центра пропаганды МЧС. – Ранее нами совместно была разработана специальная брошюра для родителей, в которую вошли советы, как избежать опасных ситуаций дома. Теперь через 3D-галерею родители быстрее смогут выявить и обезвредить все опасные для маленького ребенка мес­та. Понимая, как важно сегодня шагать в ногу со временем, мы реализовали это в доступном и понятном формате – через наше мобильное приложение».

Новинка в мобильном приложении представляет собой виртуальную квартиру, где, двигая пальцем, можно рассмотреть все пространство. Карта позволяет наглядно увидеть и пройтись по точкам в квартире, которые могут представлять опасность. Внимание уделено каждой комнате, в том числе кухне и ванной. При выявлении рискованной локации есть возможность нажать на специальный знак и узнать, как нейтрализовать угрозу. А если инцидент уже произошел, здесь лаконично описаны необходимые дальнейшие действия.

«6 из 10 травмоопасных случаев можно предотвратить! – говорит Наталья Навроцкая, автор инициативы, мама троих детей, врач, руководитель «Центра поддержки материнства и детства ­«МамСтарт» и прое­кта «МамЭксперт». – Родителям важно быть проактивными: не ждать, когда случится неприятность, а предугадывать все возможные негативные ситуации. Тогда ребенок будет познавать мир уверенно, что, в последующем, положительно повлия­ет на формирование характера и жизненных установок».

Прототипом панорамы стала online-карта «Безопасный дом», разработанная ранее командой инициативы «Дети в безопасности» в рамках проек­та «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации сис­темы здравоохранения в Респуб­лике Беларусь» («БЕЛМЕД»). Проект финансируется Европейским Сою­зом и реа­лизуется ­ПРООН, ВОЗ, ­ЮНИСЕФ и ­ЮНФПА в парт­нерст­ве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Важно помнить: безопасность детей – в руках родителей.