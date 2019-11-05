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Беларусь и ОАЭ создадут в Минске Международный финансовый центр

06.11.2019 09:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

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Продолжается визит Александра Лукашенко в ОАЭ. 5 ноября состоялась встреча главы белорусского государства с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована не только в развитии торговых отношений, но и в реализации совместных проектов и обмене опытом. На встрече, в частности, обсуждались перспективные проекты в транспортно-логистической, финансовой сферах. Один из них предусматривает создание в Минске с помощью эмиратской стороны Международного финансового центра. В настоящее время завершается разработка концепции реализации данного проекта, передает пресс-служба белорусского лидера.

Есть большой потенциал и в продолжении инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства. В этом плане обсуждается возможность создания совместных производств с последующей реализацией сельхозпродукции и продуктов питания. ОАЭ также интересен белорусский опыт развития сферы информационно-коммуникационных технологий.

Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум продолжили общение в ходе официального обеда. По его завершении глава белорусского государства поблагодарил за гостеприимство и подарил картину под названием «Лошади» авторства белорусского художника Андрея Ситько. Еще один традиционный подарок – корзина с белорусскими мясными и молочными продуктами, сладостями.

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжается визит Александра Лукашенко в ОАЭ. 5 ноября состоялась встреча главы белорусского государства с вице-президентом, премьер-министром и министром...
 
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