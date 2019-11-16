Байки ноября: премьеры мотосалона EICMA-2019 в Милане

Источник материала: Tut.by

Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori или просто EICMA — это ежегодная выставка мотоциклетной техники, проходящая в Милане. Первый раз она состоялась в далеком 1914 году! Сегодня EICMA — это около 80 тысяч квадратных метров выставочных площадей и самый большой показ мотоциклов в мире. Как и год назад , миланская выставка собрала добротный урожай ярких и эффектных двухколесных новинок.

Разумеется, удивить публику на выставке в столице Ломбардии всячески старались итальянские производители.



Ducati Streetfighter V4



Ducati Streetfighter V4

Главной новинкой Ducati стал, безусловно, новый супернейкед Streetfighter V4, созданный на основе самого популярного в мире супербайка Panigale V4. Проще говоря, речь идет об облегченной версии Panigale V4 — весит «уличный боец» всего 178 кг, на которые приходится 208 лошадиных сил (220 сил при установке опциональной гоночной выпускной системы Akrapovič), развиваемых 1103-кубовой «четверкой»! Пожалуй, этот байк стал главным шоу-стоппером EICMA-2019, ведь именно на его счету награда «самый красивый мотоцикл» выставки — за Streetfighter V4 отдали голоса 36,7% посетителей. Примерно 16 тысяч евро — таков стартовый ценник новинки Ducati в Европе. Известно, что в соседней России продажи Streetfighter V4 начнутся следующей весной.



Ducati Scrambler Desert X

В Милане можно было увидеть не только серийные модели Ducati — фирма из Болоньи привезла также пару концептуальных байков. Это Desert X и Motard, созданные на основе Scrambler 1000 и 800 соответственно. Первый из них предназначен для покорения труднодоступных мест и имеет два топливных бака общим объемом около 30 л — оснащен шоу-эндуро тем же 1100-кубовым двухцилиндровым мотором с воздушным охлаждением, что и серийный Scrambler 1100, у которого отдача составляет 86 «лошадок».



Ducati Scrambler Motard

Второй концепт — Scrambler Motard (то есть «смесь» кроссового байка с дорожным), «обутый» в слики Pirelli — располагает 800-кубовым двигателем, показатели которого также не разглашаются, но на исходном Scrambler 800 агрегат развивает 73 силы. В Ducati сообщили, что оба мотоцикла могут пойти в серию в ближайшем будущем.



Bimota Tesi H2 Concept



Bimota Tesi H2 Concept

Еще один громкий итальянский дебют на EICMA — гипербайк Tesi H2, ставший первой новой моделью компании Bimota с 2014 года. Причем в разработке мотоцикла итальянцам помогла Kawasaki — не так давно японский мотогигант без лишнего шума стал фактическим владельцем небольшой фирмы, выпускающей штучный товар для ценителей, но оказавшейся в сложном положении. Основная «фишка» Tesi H2 — это конструкция подвески, в которой используется консольное крепление колес с продольными рычагами. Так что спереди тут не увидишь классической вилки, а сзади имеется два электронноуправляемых амортизатора Ohlins. Двигатель позаимствован у Kawasaki Ninja H2 — рядная 998-кубовая «четверка» с нагнетателем развивает около 230 сил. В Милане Tesi H2 был заявлен в статусе концепта — выпуск байка, который будет стоить примерно 50 тысяч евро, намечен на лето 2020 года.



Kawasaki EV Project

Сама Kawasaki старается привлечь новую аудиторию — сделать это компания хочет с помощью электрического мотоцикла. На выставке японцы поделились некоторыми подробностями о своем рабочем проекте EV Project. Это компактный байк, по габаритам сопоставимый с Ninja 650, а его подвеска и тормоза аналогичны среднекубатурным дорожным мотоциклам Kawasaki. Оснащен 219-килограммовый мотоцикл 20-киловаттной установкой, а батарея, которую можно подзаряжать от обычной розетки или «быстрых» терминалов CHAdeMO, обеспечивает запас хода до 100 км.

Экспериментальный образец электробайка уже был протестирован на гоночной трассе в Японии, а также в реальных городских условиях. При этом в компании отметили, что EV это просто исследовательский проект — планов запуска электромотоцикла в серию в ближайшем будущем у японцев нет.



Aston Martin AMB 001



Aston Martin AMB 001

Пожалуй, самый экзотический супербайк в Милане показали не итальянцы или японцы, а… британская Aston Martin! Конечно, трековый AMB 001 — это не оригинальная разработка компании, выпускающей спорткары: создан байк совместными усилиями с возрожденной шесть лет назад фирмой Brough Superior (опять-таки родом из Англии, но с заводом во французской Тулузе). В Aston Martin занимались проработкой аэродинамики и подбором материалов для AMB 001, из особенностей которого — изготовленные из углепластика задний подрамник и облицовка, оснащенный турбонагнетателем 180-сильный двухцилиндровый V-Twin объемом 997 «кубиков» и проскальзывающее сцепление с вспомогательным механизмом выжима. Весит мотоцикл 180 кг, а его тираж ограничат сотней экземпляров. Стартовая стоимость AMB 001 — 108 тысяч евро, поставки клиентам начнутся в четвертом квартале 2020 года.



BMW R18/2 Concept

Полгода назад на конкурсе элегантности на Вилле д’Эстэ был представлен эффектный байк BMW Concept R18 — в Милан баварцы пожаловали со второй версией своего концептуального круизера. Называется он R18/2 и также располагает 1800-кубовым двухцилиндровым «оппозитником», характеристики которого BMW по-прежнему не раскрывает — новая версия стала «мощнее и динамичнее», резюмировали создатели.



BMW R18/2 Concept

От первоначального концепта с ретро-дизайном и множеством хромированных деталей R18/2 отличается более «мускулистым» обликом с небольшим обтекателем и яркой окраской, контрастирующей с темной рамой и вилкой, более широким полуторным сиденьем в стиле современных круизеров, а также тормозными механизмами Brembo, коваными колесами вместо классических спицованных. По словам разработчиков, R18/2 призван продемонстрировать универсальность мотоцикла в плане возможностей кастомизации и создания вариантов дизайна в разных стилях — модифицировав некоторые детали, но не трогая при этом основные компоненты (раму, бак и двигатель).

Начало серийного производство круизеров с самым большим оппозитным мотором в истории BMW запланировано на следующий год.



BMW S 1000 XR

Еще одна новинка BMW — серийная: это новый S 1000 XR, получивший рядную «четверку» от спортбайка S 1000 RR, год назад сменившего поколения. 999-кубовый мотор был оптимизирован для дальних поездок — у него иная геометрия выпускного коллектора, а мощность уменьшена до 165 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент равен 114 Нм (при 9250 об/мин).



BMW S 1000 XR



BMW S 1000 XR

При этом сам байк стал на 10 кг легче предшественника — заявленная снаряженная масса в стандартной комплектации равна 226 кг (с заправленным баком). Расход топлива — 6,2 л на 100 км (стандарт WMTC), максимальная скорость — более 200 км/ч. В «базе» у мотоцикла имеется светодиодная фара, приборная панель с 6,5-дюймовым экраном и возможностью подключения смартфона, а также подвеска Dynamic ESA с электронной регулировкой. Прием заказов на новый S 1000 XR уже начался — цены в Европе стартуют от 17 600 евро.



Harley-Davidson Pan America



Harley-Davidson Bronx

В конце 2020 года на рынок выйдут две новинки от Harley-Davidson, которые пока представлены в качестве предсерийных прототипов. Это туристический эндуро Pan America и стритфайтер Bronx, подробностями о которых фирма из Милуоки пока делиться не спешит. Известно, что оба мотоцикла получат новый двигатель Revolution Max с жидкостным охлаждением и 60-градусным углом развала блока цилиндров. Этот V-Twin будет доступен в двух вариантах — объемом 975 и 1250 «кубиков». В первом случае отдача составит 115 лошадиных сил и 95 Нм крутящего момента, а во втором — 145 сил и 122 Нм тяги.



Suzuki V-Strom 1050

Две новые модели мотоциклов презентовала в Милане Suzuki — это V-Strom 1050 и V-Strom 1050XT, оснащенные двигателем V-Twin (V-образный двухцилиндровый мотор) объемом 1037 «кубиков». Этот агрегат соответствует экологическому стандарту Euro V (вступает в силу с января 2020 года) и оборудован электронным управлением двумя дроссельными заслонками и системой, регулирующей работу впускных и выпускных клапанов.



​ Suzuki V-Strom 1050/1050XT

Внешний облик новых байков вдохновлен моделью Suzuki DR750S 1988 года. Версия V-Strom 1050XT располагает дополнительными функциями вроде круиз-контроля, системы удержания в начале движения при спуске или подъеме на склон и управления торможением в зависимости от положения мотоцикла в пространстве и распределения полезной нагрузки. В стандартную комплектацию XT-варианта включены светодиодные поворотные сигналы, регулировка сидения по высоте и 12-вольтовая розетка.



​ Suzuki V-Strom 1050XT Heritage

Выход V-Strom 1050 и V-Strom 1050XT на мировые рынки, включая Европу и Америку, состоится в начале 2020 года. Также к выпуску планируется специальная версия V-Strom 1050XT Heritage, цветовая схема которой напоминает историческую модель DR-Z Dakar Rally.