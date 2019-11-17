ИННОВАЦИОННЫЙ ШТОРМ НАДВИГАЕТСЯ НА МИНСК

Источник материала: 21.by

30 ноября в Минске состоится форум науки и бизнеса “ИННОВАЦИОННЫЙ ШТОРМ”

Что будет?

В течение 7 часов, более девяти спикеров простыми словами расскажут про генетику, технологии Big Data и VR, обучение будущего, питание, медицину. А еще обсудят то, как сильно технологии смогут изменить наш мир в скором времени.

Также организаторы готовят для вас VR-аттракционы, шоу-программу, инновационные фотозоны, много классного общения и подарки.



Где-когда?

Мероприятие состоится 30 ноября в пространстве “HIDE”.

Минск, ул. Октябрьская 19 к.4

С 14:00 до 21:00

Вход свободный по предварительной регистрации.

Форум науки и бизнеса "Инновационный шторм" проводится Минским Городским Технопарком при поддержке Минского городского исполнительного комитета в партнёрстве с общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).





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