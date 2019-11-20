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Новогодние рисунки можно обменять на бесплатный пригласительный в Минский зоопарк

21.11.2019 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минский зоопарк – бесплатно. Необычная акция проходит накануне новогодних праздников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новогодние рисунки можно обменять на бесплатный пригласительный в Минский зоопарк

Воспользоваться ей можно, приняв участие в конкурсе детских рисунков на тему встречи Нового года обитателями зоопарка. Обменять рисунки на пригласительный билет можно до 15 декабря. Самые лучшие художники побывают на праздничном шоу с Дедом Морозом и получат ценные подарки.

Новогодние рисунки можно обменять на бесплатный пригласительный в Минский зоопарк

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Новости Беларуси. В Минский зоопарк – бесплатно. Необычная акция проходит накануне новогодних праздников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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