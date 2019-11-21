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Портят газон и мешают трамваям. На Чапаева водители организовали нелегальную парковку

22.11.2019 21:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На улице Чапаева водители организовали нелегальную парковку. Жителям это не нравится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Портят газон и мешают трамваям. На Чапаева водители организовали нелегальную парковку

Из-за такого поведения автолюбителей периодически случаются даже сбои в графике движения трамваев. Машины также портят газон и разводят грязь на тротуаре. Жители предполагают, что проблему решит установка ограждения, которое будут препятствовать заезду автомобилей на зеленую зону вдоль трамвайных путей. А пока приходится мириться с неудобствами.

Портят газон и мешают трамваям. На Чапаева водители организовали нелегальную парковку

Когда движение общественного транспорта на этом участке только открыли, незапланированные остановки случались по несколько раз в месяц. Сейчас ситуация улучшилась, но не сильно.

Портят газон и мешают трамваям. На Чапаева водители организовали нелегальную парковку

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Новости Беларуси. На улице Чапаева водители организовали нелегальную парковку. Жителям это не нравится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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