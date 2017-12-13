Путин: Трамп не в состоянии выполнить предвыборные обещания

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Дональд Трамп не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания, в том числе в отношении России, заявил глава российского государства Владимир Путин.



© Sputnik/ Алексей Дружинин Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец

"Есть вещи, которые он хотел бы сделать, но не смог пока — реформа здравоохранения, другие направления. Кстати, во внешней политике он говорил об улучшении отношений с Россией. Очевидно, что даже если бы он хотел, пока не в состоянии это сделать из-за известных ограничений", — отметил Путин во время ежегодной пресс-конференции в четверг.

Вместе с тем Путин отметил, что видит достаточно серьезные достижения Трампа даже за тот небольшой период времени, который он работает.

"Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвеститоров к американской экономике, это говорит о том, что они доверяют тому, что он делает в этой сфере", — отметил президент РФ.

По словам российского президента, работу главы американского государства Дональда Трампа должен оценивать не он, а американский народ.

"Не мне оценивать работу президента Трампа, это должен сделать его избиратель, американский народ", — сказал он на пресс-конференции.