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Путин: Трамп не в состоянии выполнить предвыборные обещания

14.12.2017 14:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Дональд Трамп не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания, в том числе в отношении России, заявил глава российского государства Владимир Путин.

Путин: Трамп не в состоянии выполнить предвыборные обещания
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец

"Есть вещи, которые он хотел бы сделать, но не смог пока — реформа здравоохранения, другие направления. Кстати, во внешней политике он говорил об улучшении отношений с Россией. Очевидно, что даже если бы он хотел, пока не в состоянии это сделать из-за известных ограничений", — отметил Путин во время ежегодной пресс-конференции в четверг.

Вместе с тем Путин отметил, что видит достаточно серьезные достижения Трампа даже за тот небольшой период времени, который он работает.

"Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвеститоров к американской экономике, это говорит о том, что они доверяют тому, что он делает в этой сфере", — отметил президент РФ.

По словам российского президента, работу главы американского государства Дональда Трампа должен оценивать не он, а американский народ.

"Не мне оценивать работу президента Трампа, это должен сделать его избиратель, американский народ", — сказал он на пресс-конференции.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент России считает, что Трамп не может выполнить обещанное в рамках предвыборной компании, в том числе и насчет улучшения отношений с Россией.

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