Наталья Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей

В работе правительства не может быть мелочей, заявила Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова сегодня на представлении нового состава правительства сотрудникам Аппарата Совета Министров.

Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас. Первым заместителем премьер-министра стал Александр Турчин. Заместителями премьер-министра назначены Игорь Ляшенко, Владимир Кухарев, Игорь Петришенко. На должности вице-премьера остается Михаил Русый. Распределение обязанностей между вице-премьерами будет закреплено на этой неделе в соответствующем документе правительства.





















– Думаю, что Сергей Николаевич (Румас. - Прим. БЕЛТА) еще внимательно изучит структуру правительства, функциональные обязанности каждого. Глава государства поставил такую задачу - разобраться с функционалом. Возможно, будут какие-то другие изменения, об этом руководитель правительства поставит в известность, когда будут приняты такие решения, - сказала глава Администрации Президента. Наталья Кочанова обратила внимание, что Администрация Президента и правительство работают во взаимодействии, и это должна быть действительно эффективная совместная плодотворная деятельность. Это, прежде всего, выполнение поручений главы государства, обозначенных в Послании белорусскому народу и Национальному собранию в нынешнем году, задачи, поставленные на пятом Всебелорусском народном собрании, на совещаниях у Президента.

– Все поставленные задачи должны выполняться, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Самое главное - это народ, люди. Это главная идеология и политика.





Глава Администрации напомнила, что ключевая задача, поставленная главой государства, - это развитие всех регионов страны. Была проделана большая работа по развитию агрогородков, областных центров, сейчас ставится задача заняться средними городами, где проживают более 50-80 тыс. человек.

– Надо посмотреть, как они развиваются, живут и работают, потому что перераспределение трудовых ресурсов очень важно в нашей стране, - заметила она. - Надо выполнить поставленные Президентом задачи, чтобы развивались все регионы. Нельзя думать о том, что только в Минск люди приедут и будут работать. Должны быть высокоэффективные предприятия в каждом городе и районе, чтобы люди понимали, что у них есть работа. заметила она. -

– Всем, кто работает в правительстве, нужно еще раз внимательно посмотреть и сделать акценты на ключевых моментах, о которых говорил Президент, и принять все меры, чтобы поставленные задачи были реализованы, - резюмировала Наталья Кочанова и пожелала новому составу правительства успехов и плодотворной работы.

– Я рассматриваю это как огромную ответственность и вызов для меня лично, - сказал Сергей Румас. - Сегодня начинается, наверное, самый ответственный этап в моей жизни, который потребует предельной концентрации всех сил и навыков, опыта, который я получил на предыдущих должностях.





Что касается задач, то премьер-министр сказал, что они все известны и определены программными документами.

– Не стоит ожидать какой-то ревизии этих принятых решений либо революционных разворотов. Глава государства при назначении нового состава правительства сделал акценты на таких вещах, как дисциплина, порядочность и сплоченность. Кроме того, много внимания было уделено росту благосостояния населения: глава государства подчеркнул, что это основная оценка работы правительства, - отметил он.