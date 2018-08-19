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Наталья Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей

20.08.2018 — Новости Политики | Заря над Неманам  
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В работе правительства не может быть мелочей, заявила Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова сегодня на представлении нового состава правительства сотрудникам Аппарата Совета Министров.
  
Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас. Первым заместителем премьер-министра стал Александр Турчин. Заместителями премьер-министра назначены Игорь Ляшенко, Владимир Кухарев, Игорь Петришенко. На должности вице-премьера остается Михаил Русый. Распределение обязанностей между вице-премьерами будет закреплено на этой неделе в соответствующем документе правительства.
 
Наталья Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей
Наталья Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей
Наталья Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей
Наталья Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей
Наталья Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей
  
 – Думаю, что Сергей Николаевич (Румас. - Прим. БЕЛТА) еще внимательно изучит структуру правительства, функциональные обязанности каждого. Глава государства поставил такую задачу - разобраться с функционалом. Возможно, будут какие-то другие изменения, об этом руководитель правительства поставит в известность, когда будут приняты такие решения, - сказала глава Администрации Президента. Наталья Кочанова обратила внимание, что Администрация Президента и правительство работают во взаимодействии, и это должна быть действительно эффективная совместная плодотворная деятельность. Это, прежде всего, выполнение поручений главы государства, обозначенных в Послании белорусскому народу и Национальному собранию в нынешнем году, задачи, поставленные на пятом Всебелорусском народном собрании, на совещаниях у Президента. 
 
 – Все поставленные задачи должны выполняться, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Самое главное - это народ, люди. Это главная идеология и политика.
 
Наталья Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей
 
Глава Администрации напомнила, что ключевая задача, поставленная главой государства, - это развитие всех регионов страны. Была проделана большая работа по развитию агрогородков, областных центров, сейчас ставится задача заняться средними городами, где проживают более 50-80 тыс. человек. 
 
 – Надо посмотреть, как они развиваются, живут и работают, потому что перераспределение трудовых ресурсов очень важно в нашей стране, - заметила она. - Надо выполнить поставленные Президентом задачи, чтобы развивались все регионы. Нельзя думать о том, что только в Минск люди приедут и будут работать. Должны быть высокоэффективные предприятия в каждом городе и районе, чтобы люди понимали, что у них есть работа
 
 – Всем, кто работает в правительстве, нужно еще раз внимательно посмотреть и сделать акценты на ключевых моментах, о которых говорил Президент, и принять все меры, чтобы поставленные задачи были реализованы, - резюмировала Наталья Кочанова и пожелала новому составу правительства успехов и плодотворной работы.
  
Сергей Румас: назначение премьер-министром - огромная ответственность и вызов 
  
Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова представила сегодня новый состав правительства сотрудникам Аппарата Совета Министров. Премьер-министр Сергей Румас поблагодарил Президента за оказанное доверие при назначении на пост главы правительства. 
 
 – Я рассматриваю это как огромную ответственность и вызов для меня лично, - сказал Сергей Румас. - Сегодня начинается, наверное, самый ответственный этап в моей жизни, который потребует предельной концентрации всех сил и навыков, опыта, который я получил на предыдущих должностях.
 
Наталья Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей
  
Что касается задач, то премьер-министр сказал, что они все известны и определены программными документами. 
 
 – Не стоит ожидать какой-то ревизии этих принятых решений либо революционных разворотов. Глава государства при назначении нового состава правительства сделал акценты на таких вещах, как дисциплина, порядочность и сплоченность. Кроме того, много внимания было уделено росту благосостояния населения: глава государства подчеркнул, что это основная оценка работы правительства, - отметил он.
 
Сергей Румас закончил Ярославское высшее военное финансовое училище, затем служил на Дальнем Востоке. После распада Советского Союза вернулся на родину, работал в коммерческих и государственных банках, затем глава государства в декабре 2010 года назначил его вице-премьером в правительство Михаила Мясниковича. По словам Сергея Румаса, 2011 год был весьма сложным периодом для страны, но правительству удалось за короткий срок восстановить экономическую стабильность. После этого глава государства поручил Сергею Румасу заняться становлением нового финансового института в стране - Банка развития. 
 
 
Теги: Минск
 
 
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В работе правительства не может быть мелочей, заявила Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова сегодня на представлении нового состава...
 
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