﻿ До избрания нового первого секретаря ЦК КПБ его обязанности будет исполнять Георгий Атаманов. 21.by
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До избрания нового первого секретаря ЦК КПБ его обязанности будет исполнять Георгий Атаманов

24.12.2016 21:02 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 24 декабря. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси, бывший заместитель председателя Минского горисполкома, а ныне министр образования Игорь Карпенко приостановил свои функции в партии.

"В связи с большой загруженностью первого секретаря ЦК КПБ по основной государственной должности Бюро удовлетворило его просьбу о перераспределении полномочий среди секретарей ЦК и приняло решение созвать очередной Пленум ЦК КПБ в феврале 2017 года, на котором в плановом порядке рассмотреть текущие вопросы партийной деятельности и организационно-кадровые", -- говорится в сообщении пресс-службы КПБ.

До этого времени исполнение обязанностей первого секретаря ЦК КПБ возложено на секретаря ЦК по организационно-партийной и правовой работе Георгия Атаманова.

Министром образования Игорь Карпенко был назначен 15 декабря.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 декабря. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси, бывший заместитель председателя Минского горисполкома, а ныне министр образования Игорь...

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