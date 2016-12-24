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До избрания нового первого секретаря ЦК КПБ его обязанности будет исполнять Георгий Атаманов
24.12.2016 21:02 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 декабря. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси, бывший заместитель председателя Минского горисполкома, а ныне министр образования Игорь Карпенко приостановил свои функции в партии.
"В связи с большой загруженностью первого секретаря ЦК КПБ по основной государственной должности Бюро удовлетворило его просьбу о перераспределении полномочий среди секретарей ЦК и приняло решение созвать очередной Пленум ЦК КПБ в феврале 2017 года, на котором в плановом порядке рассмотреть текущие вопросы партийной деятельности и организационно-кадровые", -- говорится в сообщении пресс-службы КПБ.
До этого времени исполнение обязанностей первого секретаря ЦК КПБ возложено на секретаря ЦК по организационно-партийной и правовой работе Георгия Атаманова.
Министром образования Игорь Карпенко был назначен 15 декабря.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 24 декабря. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси, бывший заместитель председателя Минского горисполкома, а ныне министр образования Игорь...
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