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В Беларуси дети смогут пойти в первый класс в пять лет
14.01.2017 21:38 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 14 января. В Беларуси дети смогут пойти в первый класс с пяти лет. "Министерство образования, похоже, услышало родителей и решило изменить порядок зачисления первоклассников. Нововведение отразят уже в обновленном Кодексе об образовании", -- говорилось в репортаже новостной программы телеканала ОНТ вечером 14 января.
Речь идет о детях, которым шесть лет исполнится, к примеру, спустя месяц после начала учебного года.
Раньше, как отмечалось в репортаже, чтобы отправить таких детей в школу, родителям нужно было обращаться в Министерство образования и получать одобрение, что ребенок психологически и физически к этому готов. "После принятия поправки в Кодекс такое разрешение без лишней волокиты и заявлений они смогут получить по месту проживания", -- сообщает ОНТ.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 14 января. В Беларуси дети смогут пойти в первый класс с пяти лет. "Министерство образования, похоже, услышало родителей и решило изменить порядок...
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