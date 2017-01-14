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В Беларуси дети смогут пойти в первый класс в пять лет

14.01.2017 21:38 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 14 января. В Беларуси дети смогут пойти в первый класс с пяти лет. "Министерство образования, похоже, услышало родителей и решило изменить порядок зачисления первоклассников. Нововведение отразят уже в обновленном Кодексе об образовании", -- говорилось в репортаже новостной программы телеканала ОНТ вечером 14 января.

Речь идет о детях, которым шесть лет исполнится, к примеру, спустя месяц после начала учебного года.

Раньше, как отмечалось в репортаже, чтобы отправить таких детей в школу, родителям нужно было обращаться в Министерство образования и получать одобрение, что ребенок психологически и физически к этому готов. "После принятия поправки в Кодекс такое разрешение без лишней волокиты и заявлений они смогут получить по месту проживания", -- сообщает ОНТ.



Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 января. В Беларуси дети смогут пойти в первый класс с пяти лет. "Министерство образования, похоже, услышало родителей и решило изменить порядок...

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