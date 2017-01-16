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Санслужба Минской области закрывала 115 магазинов и кафе на срок до 30 дней в прошлом году
16.01.2017 23:21 — Новости Общества | Tut.by
В 2016 году санэпидслужба Минской области закрывала 115 магазинов и кафе на срок до 30 дней за неоднократные нарушения санитарных требований,
В отношении тех предприятий торговли и общественного питания, где нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявляются в течение года неоднократно и на которые должным образом не действуют штрафы, предписания, приостановления деятельности, до устранения нарушений санэпидслужба Минской области применяет дополнительную меру экономического воздействия, предусмотренную указом президента от 05.12.2014 № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей» — приостановление деятельности объекта на срок до 90 дней.
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Объекты закрывали за неоднократные нарушения санитарных требований.
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