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Санслужба Минской области закрывала 115 магазинов и кафе на срок до 30 дней в прошлом году

16.01.2017 23:21 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2016 году санэпидслужба Минской области закрывала 115 магазинов и кафе на срок до 30 дней за неоднократные нарушения санитарных требований, сообщили в организации.

В отношении тех предприятий торговли и общественного питания, где нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявляются в течение года неоднократно и на которые должным образом не действуют штрафы, предписания, приостановления деятельности, до устранения нарушений санэпидслужба Минской области применяет дополнительную меру экономического воздействия, предусмотренную указом президента от 05.12.2014 № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей» — приостановление деятельности объекта на срок до 90 дней.

 
 
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Объекты закрывали за неоднократные нарушения санитарных требований.

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