В 2016 году санэпидслужба Минской области закрывала 115 магазинов и кафе на срок до 30 дней за неоднократные нарушения санитарных требований, сообщили в организации.

В отношении тех предприятий торговли и общественного питания, где нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявляются в течение года неоднократно и на которые должным образом не действуют штрафы, предписания, приостановления деятельности, до устранения нарушений санэпидслужба Минской области применяет дополнительную меру экономического воздействия, предусмотренную указом президента от 05.12.2014 № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей» — приостановление деятельности объекта на срок до 90 дней.