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Лукашенко посетил Египет с рабочим визитом
16.01.2017 22:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Египта Шериф Исмаил во время визита белорусского лидера в Каир договорились сотрудничать активнее, передает «МИР 24».
Двусторонние связи страны укрепят в
«Мы обладаем значительно
Позже лидеры двух стран посетили совместный бизнес-форум. В нем приняли участие 22 ведущих белорусских предприятия и более 400 египетских. На выставке была представлена техника
Из Каира Лукашенко отправился в Хартум. В Судане он встретится с президентом страны и посетит деловой форум.
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По итогам визита Александр Лукашенко и премьер-министр Египта Шериф Исмаил договорились укрепить двусторонние связи.
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