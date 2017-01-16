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Лукашенко посетил Египет с рабочим визитом

16.01.2017 22:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Египта Шериф Исмаил во время визита белорусского лидера в Каир договорились сотрудничать активнее, передает «МИР 24».

Двусторонние связи страны укрепят в экономике, обороне, атомной энергетике, в машиностроении и строительной отраслях. Вскоре появится и дорожная карта. По мнению Александра Лукашенко, такое взаимодействие будет выгодно Египту.

«Мы обладаем значительно большим потенциалом в экономике и в других сферах, который нам нужен внутри страны. Это досталось нам, в том числе, от той великой страны, в которой мы жили, - СССР. Поэтому мы сможем быть конкурентоспособными на вашем рынке. Но, как я уже говорил президенту, это будет вам значительно дешевле, нежели сотрудничество по этим направлениям с другими странами, прежде всего, со странами Запада», - сказал президент Беларуси.

Позже лидеры двух стран посетили совместный бизнес-форум. В нем приняли участие 22 ведущих белорусских предприятия и более 400 египетских. На выставке была представлена техника белорусских заводов - новейшие грузовики и сельхозмашины. Лукашенко предложил Египту налаживать совместные производства, создавать новые рабочие места.

Из Каира Лукашенко отправился в Хартум. В Судане он встретится с президентом страны и посетит деловой форум.

 
 
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По итогам визита Александр Лукашенко и премьер-министр Египта Шериф Исмаил договорились укрепить двусторонние связи.

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