Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Египта Шериф Исмаил во время визита белорусского лидера в Каир договорились сотрудничать активнее, передает «МИР 24».

Двусторонние связи страны укрепят в экономике , обороне, атомной энергетике, в машиностроении и строительной отраслях. Вскоре появится и дорожная карта. По мнению Александра Лукашенко, такое взаимодействие будет выгодно Египту.

«Мы обладаем значительно большим потенциалом в экономике и в других сферах, который нам нужен внутри страны. Это досталось нам, в том числе, от той великой страны, в которой мы жили, - СССР. Поэтому мы сможем быть конкурентоспособными на вашем рынке. Но, как я уже говорил президенту, это будет вам значительно дешевле, нежели сотрудничество по этим направлениям с другими странами, прежде всего, со странами Запада», - сказал президент Беларуси.

Позже лидеры двух стран посетили совместный бизнес-форум. В нем приняли участие 22 ведущих белорусских предприятия и более 400 египетских. На выставке была представлена техника белорусских заводов - новейшие грузовики и сельхозмашины. Лукашенко предложил Египту налаживать совместные производства, создавать новые рабочие места.

Из Каира Лукашенко отправился в Хартум. В Судане он встретится с президентом страны и посетит деловой форум.