В воскресенье, 26 февраля, в нескольких городах Беларуси проходят акции протеста против налога на тунеядство. Мероприятия не санкционированы властями, но корреспонденты TUT.BY передают, что все проходит спокойно.

Примерно о 800-1000 собравшихся сообщает витебский корреспондент. Это значительно больше, чем на прошлой акции неделю назад. После получаса протестующие с площади Победы двинулись на площадь Свободы, где находится горисполком и облисполком.





Брестский корреспондент передает о примерно сотне собравшихся.





(Будет дополнено)

Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов» приняли участие более двух тысяч человек, которые требовали от властей отменить декрет о тунеядстве, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акция завершилась без серьезных инцидентов.