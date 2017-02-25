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В регионах проходят новые акции против декрета о тунеядцах
26.02.2017 12:21 — Новости Общества | Tut.by
В воскресенье, 26 февраля, в нескольких городах Беларуси проходят акции протеста против налога на тунеядство. Мероприятия не санкционированы властями, но корреспонденты TUT.BY передают, что все проходит спокойно.
Примерно о 800-1000 собравшихся
Брестский корреспондент передает о примерно сотне собравшихся.
Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов»
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В воскресенье, 26 февраля, в нескольких городах Беларуси проходят акции протеста против налога на тунеядство. Мероприятия не санкционированы властями, но...
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