МИНСК, 6 июн — Sputnik. Брестские контролеры пишут письма в учебные заведения города с просьбой помочь в работе с молодежью, которая сообщает друг другу о проверках на линиях общественного транспорта через соцсети, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Сотрудники ревизионной службы при работе на остановках транспорта заметили, что если в первом автобусе могут попасться безбилетники, то во втором или третьем — уже ни одного. Выяснилось, что студенты создали сообщество в соцсетях, в котором предупреждают о работе контролеров. Группа насчитывает уже более 25 тысяч подписчиков — это около 8% населения областного центра.



© Sputnik / Виктор Толочко Безбилетник избил водителя автобуса в Гродно

"Первый автобус проверяем, безбилетников там три-четыре, а вот в следующем автобусе уже ни одного", — рассказала в эфире телевидения старший контролер-ревизор предприятия "Брестгортранс" Надежда Олехник.

По информации "Брестгортранса", из-за действий молодежи предприятие недополучает средства, которые необходимы в том числе и для обновления транспортного парка.

В свою очередь в Брестском государственном университете отметили, что рассматривают вопросы соблюдения прав и обязанностей пассажиров.

"В социальных сетях наши студенты призывают жителей города своевременно оплачивать проезд. И в этом мы не видим противоправных действий", — сообщила в интервью телеканалу проректор по воспитательной работе БрГУ имени А. С. Пушкина Татьяна Соколова.