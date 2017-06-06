ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестские "зайцы" научились бороться с контролерами в соцсетях

06.06.2017 22:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Брестские контролеры пишут письма в учебные заведения города с просьбой помочь в работе с молодежью, которая сообщает друг другу о проверках на линиях общественного транспорта через соцсети, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Сотрудники ревизионной службы при работе на остановках транспорта заметили, что если в первом автобусе могут попасться безбилетники, то во втором или третьем — уже ни одного. Выяснилось, что студенты создали сообщество в соцсетях, в котором предупреждают о работе контролеров. Группа насчитывает уже более 25 тысяч подписчиков — это около 8% населения областного центра.

Брестские "зайцы" научились бороться с контролерами в соцсетях
© Sputnik / Виктор Толочко
Безбилетник избил водителя автобуса в Гродно

"Первый автобус проверяем, безбилетников там три-четыре, а вот в следующем автобусе уже ни одного", — рассказала в эфире телевидения старший контролер-ревизор предприятия "Брестгортранс" Надежда Олехник.

По информации "Брестгортранса", из-за действий молодежи предприятие недополучает средства, которые необходимы в том числе и для обновления транспортного парка.

В свою очередь в Брестском государственном университете отметили, что рассматривают вопросы соблюдения прав и обязанностей пассажиров.

"В социальных сетях наши студенты призывают жителей города своевременно оплачивать проезд. И в этом мы не видим противоправных действий", — сообщила в интервью телеканалу проректор по воспитательной работе БрГУ имени А. С. Пушкина Татьяна Соколова.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа, созданная в соцсетях для мониторинга работы ревизоров, насчитывает более 25 тысяч подписчиков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Россиянка за неприличный жест в Дубае отсидит три месяца в тюрьме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика