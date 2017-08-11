Психолог рассказал, почему женщины изменяют не меньше мужчин

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Семейный психолог Роман Крючков отмечает, что за консультацией к нему обращается равное количество представителей обоих полов, которые столкнулись с неверностью партнера.

Эта практика говорит о том, что женщины изменяют не реже мужчин.

"Когда говорят, что представители сильного пола много изменяют, возникает резонный вопрос: с кем они это делают? Не с сами же с собой или с одной и той же женщиной", — говорит Крючков.

Изменяют и женщины, и мужчины. Но все, безусловно, это скрывают.

Существуют негласные, неписаные правила, согласно которым мужчине разрешено менять партнерш, так как это "признак настоящего самца". Такому важно продемонстрировать себя как человека высокопотенциального в сексуальном смысле. Но если то же самое делает женщина, то ее будут порицать.

"Во многом причина такого явления кроется в том, что сексуальные потребности долгое время табуировались. И даже несмотря на то, что произошла сексуальная революция, некоторые отголоски прошлого у нас все же остались", — отмечает Роман Владимирович.

Неудовлетворенные ожидания

У измены нет пола, считает специалист, потому как чаще всего она вызвана одной и той же причиной.

"Я бы не делил измену на мужскую и женскую. Люди просто это делают. В целом на такой шаг решаются по разным причинам, но большинство можно объединить в отдельный кластер и дать ему название "Неудовлетворенные ожидания", — рассказывает Роман Владимирович.

Речь идет не только о сексуальных ожиданиях. Это и эмоциональная близость, и общий культурный уровень, и воспитание.

"Например, бывает так, что человек, у которого есть определенные психологические проблемы, на начальном этапе отношений их скрывает и демонстрируют привлекательное для партнера поведение, чтобы создать отношения. Потом расслабляются, являя себя во всей красе. В итоге у партнера возникает ощущение обманутого ожидания о характере возлюбленного", — говорит психолог.



© Pixabay Мало кто готов брать на себя ответственность за свою измену

Если говорить о типичных женских причинах, то чаще примеры встречаются такие. Жена устала жить с "правильным" неэмоциональным мужем, и ей захотелось "огонька". Либо у нее появились признаки старения, в связи с чем упала самооценка. Изменив, доказала себе, что привлекательна для других мужчин. В некоторых случаях женщины идут налево, думая, что недостаточно пожили для себя и не нагулялись.

"Есть те, кто вступают в брак с серьезным человеком, способным позаботиться о семье и обеспечить. Когда женщина понимает, что эта задача решена, у нее появляется желание найти другого мужчину — уже для души. Никто не отменял и случайную измену, которая может случиться на корпоративе", — продолжает собеседник.

Что есть предательство

Чтобы не было таких ситуаций, отношения лучше строить без спешки, что, правда, не гарантирует верности, но дает время выбрать. На начальном этапе, советует собеседник, партнерам можно поддерживать просто сексуальные отношения, чтобы понять, насколько они подходят друг другу.

"Секс — важная часть межличностных отношений между мужчиной и женщиной. С него обычно все начинается и им часто заканчивается. То есть отношения дальше могут не пойти, если есть несовместимость. Например, нежелание экспериментировать и зажатость. Сюда же можно отнести и проблемы сексуального и физиологического характера, когда люди не хотят работать с сексологом", — отмечает Роман Крючков.

Дальше в таких отношениях партнеры принимают решение: оставаться в приятельских отношениях и расстаться либо строить серьезные отношения.

"На мой взгляд, об измене и предательстве можно говорить только, когда у пары уже устоявшиеся отношения, у них есть дети, и они в связи с этим рассчитывают друг на друга. Интересно это понятие определяется в словаре Даля, в военных терминах. "Измена — переход на сторону противника, когда под покровом ночи врагу открывают ворота", — замечает специалист.

Как быть

Мало кто готов брать на себя ответственность за свою измену. Поэтому и мужчины, и женщины с готовностью прикрываются мифами. Первые говорят женам, мол, это все несерьезно, а любят они только их. Или отмечают, что это просто физиология, ведь все мужчины полигамны. А на самом деле человек не хочет разбираться с проблемой и что-то менять.

Еще одна распространенная ситуация, когда представитель сильного пола, сходив налево и испытывая сильное чувство вины, приходит к жене с повинной.

"Это говорит об инфантильной организации личности. Мужу стало тяжело, он пришел к жене и морально разгрузился", — поясняет Роман Владимирович.

У тех, кто столкнулся с изменой, есть множество выходов, замечает специалист. Можно пойти на разрыв отношений, поставить изменнику ультиматум или обвинить во всем партнера. Но самый действенный, по мнению Крючкова, метод для партнеров — обратиться за консультацией к семейному психологу, чтобы попытаться понять, как они к этому пришли.

Читайте также:

Психолог рассказал, каким мужчинам и женщинам не везет в любви >>