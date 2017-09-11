В свислочской школе № 3 к областным дожинкам модернизируют спортивный зал. Строительные работы начались 26 июня, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 26 сентября. На текущий момент к зданию подведены все инженерные коммуникации, ведутся работы по оштукатуриванию фасада, замене оконных блоков и кровли на борцовском зале, внутренние отделочные и сантехнические работы, сообщает «Свіслацкая газета».





Чтобы оперативно сдать объект, бригады строителей задействованы в будние дни с 8.00 до 19.00, работают они и по выходным.

Генподрядной организацией строительных работ выступает ОАО «Волковысское ПМК-143», субподрядчиками — ГП «Мостовское МПМК-155», ГП «Гродненское СПМК-62», ООО «Тавкор Плюс», ОАО «Волковысское МПМК-142».

Также в рамках подготовки к «Дажынкам» в городском парке планируется смонтировать и установить многофункциональную спортивную площадку с искусственным покрытием и тренажерами, где можно будет заниматься минифутболом, волейболом, гандболом, баскетболом и теннисом. Уже проведен тендер на поставку необходимого оборудования.