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"Здоровый офицер в клетке плачет". Семья сокамерника француза - о деле гомельских таможенников
15.12.2017 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Ольга (имя изменено. — Прим TUT.BY) замужем уже почти три года. Два из них она ждет супруга Валерия из тюрьмы. Того самого таможенника, который сидел в одной камере СИЗО с
Помните
На самом деле полуторагодовалый сын Валерия один раз в жизни все-таки видел своего папу — неожиданно следователь разрешил подозреваемому незапланированное свидание с семьей. Прямо в здании КГБ, куда мужчину вместе с его коллегами — десятью такими же, как и он, бывшими таможенниками, — тогда привезли на очередные следственные мероприятия. И это было самым радостным событием за два последних года в жизни супругов.
Что с ними всеми будет дальше — как раз сейчас решает суд.
…События 10 февраля 2016 года Ольга, кажется, может подробно расписать по минутам. Воспоминания того дня путаются только в том, что касается вечера, когда в дом пришли двое незнакомцев. Слишком сильный был стресс для женщины на шестом месяце беременности.
— Валера уехал на работу. Вообще мы привыкли по несколько раз в день созваниваться, узнавать, как дела. Около 10 утра я позвонила, поговорили. Потом в 11 часов набираю, что-то мне нужно было спросить — не поднимает трубку. Я набирала снова и снова. В четыре часа его телефон уже был недоступен. Такого никогда не было. В шесть вечера мне позвонила жена его коллеги и сказала, что наших мужей задержали.
Сначала, признается, Ольга, все это казалось какой-то нелепой ошибкой. Она даже на мгновение с облегчением вздохнула: задержан — значит, слава богу, живой. Но около семи вечера в домофон позвонили.
— Представились сотрудниками водоканала. Оказалось, КГБ. Зашли, и сразу с порога всучили нам протокол задержания — мол, читайте. А нас всех колотит, ничего толком не понимаем, какое там читать? Устроили обыск. Перевернули квартиру, балкон, ванную, шкафы с бельем, но ничего не нашли. Ничего не было изъято.
Потом настало время тюремных передач и бесконечных вопросов, на которые никто не давал ответов.
— В каждом письме он писал «Мама, я ни в чем не повинен, я скоро буду дома. Еще Олю из роддома встречу. Это ошибка. Я чист», — к разговору подключается свекровь Ольги.
Мы говорим в ее квартире. В этой скромной трешке до своего задержания жили и Валерий с женой.
— А видите как? Оля из роддома уже полтора года назад вернулась, а сына все нет. Валера ведь Максимку увидел только, когда ему 11 месяцев исполнилось. Первый и единственный раз. Я пришла в КГБ, принесла передачу, а он плачет: «Мама, скажи Оле, пусть она завтра с коляской в такое-то время пройдет мимо памятника Дзержинскому, я буду здесь, хоть глазком на них из окна гляну». Следователь услышал — да и разрешил ненадолго увидеться, Валера даже смог подержать Максима на руках, — вспоминая об этом трогательном и волнительном эпизоде, женщины больше не в силах сдерживать слез.
В какой-то момент мама Валерия спохватывается и просит не снимать их лиц, а еще — заменить в тексте имена на вымышленные.
— Оля, это же КГБ! Не надо! — обращается она к невестке. Та признается, что боится, но и молчать больше не может.
— Из допросов на суде мы столько узнали! Как писались все эти явки и признательные показания. Как давили на самое больное. У каждого это, конечно, семья, — рассказывает Ольга.
У родственников и адвокатов бывших таможенников немало претензий к тому, как дело расследовалось и передавалось в суд. Родные обвиняемых, говорят они, уже несколько раз писали президенту — жаловались, что в деле много несостыковок, но главное — за несколько месяцев пристального наблюдения за работой таможенников, телефонных прослушек и слежки спецслужб с поличным не взяли никого.
Главный свидетель дела — бывший таможенник, попавшийся на наркотиках Дмитрий Погарцев, с которого все и началось, — теперь в суде заявляет, что оговорил своих коллег под давлением сотрудников КГБ, вину не признает, а всё, что им инкриминируется, — «это полная ложь», которую выдумали сотрудники КГБ,
Мама Валерия говорит, что столько мужских слез, как на этих судах, она не видела за всю жизнь.
— Мужик в клетке, здоровый офицер, стоит, плачет. Не мог из-за слез слова вымолвить. Говорит: у меня трехлетний ребенок, они угрожали проблемами с ним.
— Все обвинения как под копирку — в неустановленное время неустановленное лицо на неустановленном автомобиле дало взятку при провозе товара через белорусско-российскую границу. Границу, которой нет, — с горькой улыбкой на лице цитирует фрагмент текста протокола Ольга.
Ольга имеет в виду, что вблизи деревни Селище, где работали таможенники, нет таможенной, а есть лишь административная граница Беларуси и России — и полномочий у сотрудников таможенных органов там практически нет. Судят же гомельских таможенников именно за то, что они, дескать, «за взятки осуществляли беспрепятственный пропуск товаров и транспортных средств физических лиц через участок российско-белорусской границы».
— Я от всего сердца хочу попросить прощения у своих коллег. Я их оговорил под жесточайшим психологическим давлением и шантажом. Все показания придуманы сотрудниками КГБ, —
TUT.BY будет далее следить за процессом.
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Ольга замужем уже почти три года. Два из них она ждет супруга Валерия из тюрьмы. Того самого таможенника, который сидел в одной камере СИЗО с французом Жоланом Вийо....
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