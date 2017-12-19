«Елка желаний» появилась в Могилеве. В Центральном универмаге волонтеры собирают подарки воспитанникам Быховского центра коррекционного обучения и реабилитации.

Рядом с игрушками висят фотографии воспитанников Центра. На обратной стороне каждой написано, что хотел бы в подарок на Новый год получить ребенок. Как правило, это игрушки: мячи, куклы, фломастеры, кубики. Волонтеры предлагают посетителям торгового центра купить любой подарок и его обязательно передадут адресату.

— Наша благотворительная акция продлится до самых праздников. Накануне Рождества мы решили сделать деткам такой подарок с прекрасным представлением, — говорит волонтер Алина Халаимова.

«Елка желаний» — это только одно из направлений республиканского проекта «Чудеса на Рождество». Волонтеры также посетят с подарками детские дома и школы-интернаты. График благотворительных утренников расписан до окончания каникул.