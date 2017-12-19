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В Могилеве на "Елке желаний" собирают подарки детям из быховского коррекционного центра

20.12.2017 14:27 — Новости Общества | Tut.by  
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«Елка желаний» появилась в Могилеве. В Центральном универмаге волонтеры собирают подарки воспитанникам Быховского центра коррекционного обучения и реабилитации.

Рядом с игрушками висят фотографии воспитанников Центра. На обратной стороне каждой написано, что хотел бы в подарок на Новый год получить ребенок. Как правило, это игрушки: мячи, куклы, фломастеры, кубики. Волонтеры предлагают посетителям торгового центра купить любой подарок и его обязательно передадут адресату.

— Наша благотворительная акция продлится до самых праздников. Накануне Рождества мы решили сделать деткам такой подарок с прекрасным представлением, — говорит волонтер Алина Халаимова.

«Елка желаний» — это только одно из направлений республиканского проекта «Чудеса на Рождество». Волонтеры также посетят с подарками детские дома и школы-интернаты. График благотворительных утренников расписан до окончания каникул.

 
Теги: Могилев
 
 
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Все собранные мячи, куклы, фломастеры, кубики отправятся в Быховский центр коррекционного обучения и реабилитации.

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