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Прокурор: в Борисове судят прапорщика из Печей

13.03.2018 11:08 — Новости Общества | Tut.by  
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В суд направлено дело в отношении прапорщика из Печей, его обвиняют в применении насилия и взяточничестве.

После гибели в Печах солдата Александра Коржича центральный аппарат СК возбудил не одно уголовное дело. Некоторые уголовные дела расследовало управление СК по Минской области, одно из них уже завершено.

— Буквально в начале этого года уголовное дело в отношении прапорщика из 72-го учебного центра было направлено в суд, — заявил сегодня во время пресс-конференции прокурор Минской области Олег Лаврухин. — Было установлено свыше 30 фактов применения насилия и получения взяток от военнослужащих. Например, за посещение буфета.

По словам прокурора, дело уже рассматривается в суде Борисовского района, приговора по нему еще нет.

Он отметил, что после гибели Коржича прокурорские работники не раз выезжали в Печи.

— Осенью 2017 года до этого случая не было ни одной жалобы от срочников ни письменно, ни устно. Это понятно, они думают: вы приехали и уехали, а нам еще жить, — рассуждает Олег Лаврухин.

Напомним, 3 октября в Печах нашли тело 21-летнего солдата Александра Коржича. Первоначально правоохранительные органы сообщали, что основной версией случившегося они считают суицид. Но через несколько дней после этого заявления Следственный комитет задержал 10 военнослужащих, еще 5 человек проходили по делу в статусе подозреваемых. Фигурантов громкого дела обвиняют в неуставных отношениях, превышении служебных полномочий и мошенничестве. Следователи отрабатывают три версии гибели солдата: суицид, доведение до суицида и убийство.

После трагедии в Печах приказом министра обороны было уволено 4 человека, еще 5 отстранены от должностей. 20 ноября 2017 года президент назначил Вячеслава Будика на должность начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра. Кроме того, в Печи приехали служить лучшие сержанты, которых отбирали по всей стране.

 
 
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Его обвиняют в применение насилия и взяточничестве.

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