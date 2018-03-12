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Прокурор: в Борисове судят прапорщика из Печей
13.03.2018 11:08 — Новости Общества | Tut.by
В суд направлено дело в отношении прапорщика из Печей, его обвиняют в применении насилия и взяточничестве.
После
— Буквально в начале этого года уголовное дело в отношении прапорщика из 72-го учебного центра было направлено в суд, — заявил сегодня во время пресс-конференции прокурор Минской области Олег Лаврухин. — Было установлено свыше 30 фактов применения насилия и получения взяток от военнослужащих. Например, за посещение буфета.
По словам прокурора, дело уже рассматривается в суде Борисовского района, приговора по нему еще нет.
Он отметил, что после гибели Коржича прокурорские работники не раз выезжали в Печи.
— Осенью 2017 года до этого случая не было ни одной жалобы от срочников ни письменно, ни устно. Это понятно, они думают: вы приехали и уехали, а нам еще жить, — рассуждает Олег Лаврухин.
Напомним, 3 октября в Печах нашли тело 21-летнего солдата Александра Коржича. Первоначально правоохранительные органы сообщали, что основной версией случившегося они считают суицид. Но через несколько дней после этого заявления Следственный комитет задержал 10 военнослужащих, еще 5 человек проходили по делу в статусе подозреваемых. Фигурантов громкого дела обвиняют в неуставных отношениях, превышении служебных полномочий и мошенничестве. Следователи отрабатывают три версии гибели солдата: суицид, доведение до суицида и убийство.
После трагедии в Печах приказом
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