Министр образования Игорь Карпенко: юристов и экономистов станет меньше

Sputnik со ссылкой на официальное заявление министра образования РБ сообщает о том, что в Беларуси не будут сокращать количество вузов, но набор на некоторые специальности уменьшат. В частности, это коснется тех специальностей, которые дублируются в разных вузах страны. Так, по словам министра, уже в этом году на юридические и экономические специальности набор будет сокращен на 10 %, а на IT-специальности - увеличен. Помимо этого планируется сокращать набор студентов на заочную форму обучения.

Министр образования уточнил, что в дальнейшем количество мест в вузах будет формироваться с учетом прогнозных показателей. На основе демографических прогнозов Минэкономики на пять лет Министерство труда и соцзащиты будет составлять прогнозы баланса трудовых ресурсов и потребности экономики в кадрах. В соответствии с ними будут формироваться контрольные цифры приема в вузы, ссузы и ПТУ. Стоит отметить, что 1 апреля на сайтах вузов, ссузов появятся цифры приема на все специальности.

Буквально в начале марта белорусские вузы постепенно повысили стоимость получения высшего образования; в зависимости от конкретного университета и специальности доплата может составлять от ста до нескольких сотен рублей. Одним из первых стоимость учебы подняли в БГУИР, затем к IT-вузу присоединились БГУ и несколько других университетов. В БГПУ и Академии управления при президенте также повысили стоимость обучения.

В среднем учеба подорожала на 10–15%, в зависимости от конкретной специальности.

Белорусские вузы повышают стоимость из-за увеличения тарифной ставки и зарплат преподавателям университетов, которое произошло в конце минувшего года. Кроме того, с начала года подорожала и "коммуналка". Руководство вузов имеет право пересматривать стоимость учебы в зависимости от реальных затрат на обучение специалистов.

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