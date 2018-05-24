Специалисты провели рейд по чечерским водоемам

Купаться разрешено только в специально оборудованном месте, коим в нашем районе является озеро Святое.



И, конечно же, только с того момента, как это будет официально разрешено. А чтобы держать руку на пульсе и не допустить несчастных случаев и фактов гибели людей на воде, постоянно ведется целенаправленная межведомственная профилактическая работа с проведением индивидуальных и коллективных бесед. Без них не обошлось и в ходе последнего планового рейда.

Первым и особенно опасным местом, которое вопреки своему неприглядному состоянию, пользуется большой популярностью, считается аварийный мост через Чечеру в направлении населенного пункта Красный Берег. Именно сюда и отправились специалисты, в числе которых представители ОСВОДа, РОВД, отдела образования, спорта и туризма, СМИ и другие. И, стоит заметить, не ошиблись. В теплый солнечный день уже издалека было заметно, что на этом объекте многолюдно. Оказавшись в непосредственной близости, участники рейда убеждаются в догадках: здесь проводят досуг подростки. Ребят предупредили, что погружаться в воду в подобных местах небезопасно, как, впрочем, и просто здесь находиться или уже тем более прыгать с моста. В противном случае в их отношении могут быть приняты более строгие меры. Внимательнее следует быть и родителям, которые, быть может, не всегда знают, где находятся их чада. Более тщательный контроль нужно организовать за детьми помладше. Они порой оказываются вблизи водоемов без сопровождения взрослых. Тем более что впереди у школьников – каникулы.

Обходить стороной следует также второй и третий мосты – следующие по маршруту. Они без перил и представляют для жизни и здоровья не меньшую угрозу. В то же время практика показывает, что в этих местах также любит собираться молодежь во время вечерних прогулок. В ходе рейда здесь повстречать никого не довелось, и лишь у края побережья испытывали удачу взрослые рыбаки. Председатель РГОО ОСВОД Владимир Велигаев обратил внимание каждого на недопустимость употребления спиртного в прибрежной зоне, а также предупредил о запрете купания здесь. Напоминать об опасности остались листовки с соответствующими надписями. К слову, расклеивать последние приходится едва ли не каждую неделю, так как вновь и вновь они бесследно исчезают…

Участок Сожа, что вблизи агр. Вознесенский, количеством отдыхающих просто удивил, хотя на самом деле способствовала тому в столь солнечный майский день сама погода. У водоема проведены аналогичные профилактические беседы с разъяснением норм законодательства и ответственности за несоблюдение положенных требований. Отдыхающим также напомнили, что любителям рыбной ловли и тем, кто планирует прогулку по водной поверхности на лодке, находясь в плавсредстве, нужно обязательно надевать спасательный жилет.

Светлана ДИДКОВСКАЯ.