Поможем адаптироваться

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Отделение сопровождаемого проживания в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» предназначено для оказания содействия инвалидам, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в адаптации к условиям быта и трудовой деятельности, подготовке к самостоятельной жизни вне стационарных учреждений и для дальнейшего их сопровождения.

Отделение работает по следующим направлениям: сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от 18 до 23 лет); предоставление услуги помощника по сопровождению инвалида 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата и (или) по зрению; предоставление услуги ассистента для одиноких и одиноко проживающих инвалидов 1 и 2 группы с умственными нарушениями.

Услуга сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривает оказание содействия в решении вопросов жизнеустройства, содействие в освоении навыков самостоятельного проживания, консультирование по вопросам получения профессионального образования, трудоустройства, временной занятости, привлечение к участию в клубах по интересам (клуб «Я построю свой дом», социальные проекты «Аист», «Школа успешного родителя»), оказание содействия в получении психолого-педагогического консультирования, а также в получении юридического консультирования.

Услуги помощника по сопровождению (для инвалидов 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата и (или) по зрению) предусматривают осуществление сопровождения от места проживания до пункта назначения и обратно в течение требуемого времени, оказание помощи в передвижении по лестнице, преодолении бордюров, переходе проезжей части, пользовании личным и общественным транспортом, помощь при заполнении документов, в работе с литературой, поиске информации, оказание содействия в обеспечении защиты прав и законных интересов получателя услуги. Данные услуги оказываются в дневное время до 40 часов в месяц, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида или заключением врачебно-консультационной комиссии.

Услуги ассистента (для одиноких и одиноко проживающих инвалидов 1 и 2 группы с умственными нарушениями) предусматривают содействие в освоении навыков самообслуживания, содействие в освоении навыков самостоятельного проживания, оказание практической помощи по планированию дня, повседневных дел, распоряжению бюджетом, сохранению и поддержанию собственного здоровья, помощь в сопровождении в организации здравоохранения, помощь в организации культурно-досуговой деятельности, оказание содействия в организации дневной занятости вне дома, обеспечение практической помощи по освоению навыков общения и взаимодействия с другими людьми, содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов получателя услуги. Услуги ассистента предоставляются в соответствии с рекомендациями медико-реабилитационной комиссии или заключением врачебно-консультационной комиссии в дневное время не более 60 часов в месяц.

Услуги отделения сопровождаемого проживания оказываются на безвозмездной основе на основании заявления и приложения документа, удостоверяющего личность, документа установленного образца о праве на льготы (удостоверение инвалида), индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения врачебно-консультационной комиссии.

Наш адрес: г. Несвиж, ул. Ленин-ская, 115А, каб. № 13. Тел. 6-90-34.

Юлия МАЛЕЦ,

заведующий отделением

сопровождаемого проживания ГУ «Несвижский районный

территориальный центр

социального обслуживания населения».