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"Работала продавцом, а было столько амбиций!" Истории абитуриентов, которым годами не хватало баллов

05.08.2018 12:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Вступительная кампания-2018 заканчивается. Не всем повезло. Но отчаиваться не стоит. Для тех, кто так и не стал студентом, мы собрали несколько мотивирующих историй от абитуриентов, которые пробовали поступать годами, — о том, что никогда нельзя сдаваться.

«У меня было столько амбиций. В магазине видела себя заведующей, а работала продавцом»

Путь к вузу своей мечты, точнее, даже вузам у гомельчанки Екатерины растянулся на долгих 10 лет. Но сегодня она с улыбкой вспоминает о своих неудачных поступлениях. Говорит, если бы не они — не было бы у нее ни диплома британского вуза, ни высокооплачиваемой работы, ни дома в пригороде Лондона.


В 1997 году Катя закончила в Гомеле школу и отправилась покорять столицу — для поступления выбрала лингвистический университет. Мечтала стать переводчиком.

— Я была уверена, что поступлю и … пролетела. Но даже тогда я не сдалась — подала апелляцию, считала, что уровень моих знаний на экзамене оценили не правильно. Но комиссия никаких нарушений не усмотрела и я отправилась восвояси. В Гомеле отнесла документы в училище торговли. Не сидеть же дома без дела год.

Следующим летом Екатерина снова сдавала иностранный. На этот раз в Минск не поехала. Решила поступать в Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. И снова не нашла себя в списках студентов. Закончила училище и пошла работать в магазин.

—  У меня были такие амбиции! В этом магазине я видела себя как минимум заведующей, а приходилось быть простым продавцом. Вскоре ушла. Точнее, не ушла, а уехала в Германию работать няней.

Через год Екатерина вернулась домой. Денег за границей особо не заработала, зато подтянула язык.

Катя устроилась на крупное предприятие в отдел снабжения. В какой-то момент даже решила, что будет строить там карьеру. И как-то совсем налегке пошла и поступила на заочное отделение в БелГУТ на специальность «Экономика на железнодорожном транспорте». Параллельно закончила двухгодичные курсы повышения квалификации по специальности «Переводчик-референт английского языка».

— К тому времени я, наконец-то определилась со своими планами — хочу работать и жить за границей. Не замуж за границу хочу. А сама всего достичь. В это не верила даже моя мама. Я и сама понимала, что нужно улучшить уровень английского. Стала мониторить интернет и нашла — курсы. В Англии. Меня ничего не держало. Деньги на учебу были. Ну я и уехала.

Конечно, учеба в Лондоне удовольствие не из дешевых. Приходилось крутиться как белка в колесе. Днем Екатерина училась. Вечером работала официанткой.

— Больше года я учила английский, право, работала и отказывала себе во всем. Это было очень сложное время. Но у меня была цель — успешно сдать экзамены и поступить в Университет Рединга.

И Екатерина ее достигла. Отучилась три года, затем окончила магистратуру в University Сollege London по корпоративному праву, нашла работу в крупной международной фармацевтической компании, вышла замуж, родила сына.

— Хочу сказать всем, кто сомневается в своих возможностях. Не слушайте никого и не сомневайтесь. Просто работайте, трудитесь, думайте только о своей цели. Рано или поздно вы к ней придете.

«Все конкуренты в сценических костюмах, а я закройщик-портной»

Наталья Соколова — жительница агрогородка Копти, что недалеко от Витебска, — абитуриент с многолетним «стажем». Она пробовала стать студенткой шесть раз! Документы подавала в три вуза: местный и два столичных. Это были разные специальности, но объединяло их одно — творческая направленность. Шестая попытка поступить стала счастливой. Наталья 20 лет отработала в Коптянском сельском Доме культуры, из них 15 лет — директором.


Наталья Соколова. Фото: архив Натальи Соколовой

— В детстве я любила рисовать и решила поступать после школы в Витебский государственный университет (ВГУ) на специальность «начальные классы и ИЗО». Выяснилось, что творчество и математика — вещи несовместимые. С точными науками я не дружу, и экзамен по математике не сдала, — вспоминает Наталья Соколова про первую попытку стать студенткой вуза.

Но девушка не отчаялась — поступила в училище № 19 в Витебске. Получила диплом закройщика-портного. Навыки эти полезны Наталье по сей день: сама шьет наряды себе и дочке, а также сценические костюмы.

Во второй раз, когда Наталье уже было 20 лет, — она отправилась с документами на худграф ВГУ. Но учиться на знаменитом факультете, который окончили многие известные художники и скульпторы, не получилось. Абитуриентка хорошо сдала экзамены по гуманитарным предметам, но «завалила» черчение.

Потом Наталья вышла замуж, ушла в «декрет». И уже с маленькой дочкой на руках решила штурмовать столицу. Подала документы на филфак Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

— Но в сочинении на белорусском языке допустила много ошибок. Вообще-то, я знала, что не поступлю. Просто очень хотела выбраться из рутины деревенской жизни, попасть в столицу, людей посмотреть, себя показать. Вот и поехала поступать, — искренне признается собеседница.

Однако желание поступить-таки в университет с каждым новым поражением только крепло.

Затем Наталья три (!) раза пробовала стать студенткой Белорусского государственного университета культуры и искусств. На момент первой попытки ей было 25 лет.

— Вначале выбрала «режиссуру». Но там требовалась определенная творческая подготовка. Моими конкурентами были люди, которые окончили училища по этому профилю, знали специфику профессии. Все с высокими баллами, в каких-то сценических костюмах. Сосредоточенные, серьезные. А я — закройщик-портной! И просто в джинсах и «гольфике». И преподаватели на творческом экзамене сказали мне, что это не мое, и не надо мне сюда. Родные тоже мне говорили: «Куда ты лезешь?».

Но Наталья продолжила упорную борьбу за диплом о высшем образовании: через год подала документы в этот вуз снова. Правда, побоялась уже идти на творческую специальность, выбрала «менеджмент». И снова незадача — не хватило баллов! Даже на платное отделение.

В 2006 году, в 28 лет, мечта Натальи сбылась:

— Все эти неудачи вели к тому, что я наконец поступила! Училась заочно на факультете культурологии и социокультурной деятельности. Бесплатно. В 33 года получила диплом специалиста социокультурной деятельности. Но я уже долгое время, с 1998 года, работала фактически по специальности в Доме культуры в Коптях. А с 2003 года возглавляю его. Работа очень помогала в учебе. Курсовые, допустим, я писала по праздникам, которые мы проводили


Наталья Соколова на открытии своей выставки «Женщины внутренний свет». Фото: Елена Алимова

Оглядываясь назад, Наталья теперь понимает, что все испытания были даны ей неспроста:

— В итоге же я поступила туда, что мне действительно пригодилось в жизни.

— А что вам помогало не сломаться и все-таки добиться своего, уже с шестой попытки?

— Держаться помогала внутренняя вера в себя. И оптимизм. Ведь можно сидеть и киснуть, говорить: «Ой, как все плохо вокруг!». А можно идти вперед, развиваться, ставить цель и добиваться ее. И в итоге жизнь даст человеку то, что ему действительно нужно.

Наталья Соколова ищет себя в разных сферах творчества. Так, около 10 лет она занимается фотографией. Сделала несколько авторских проектов.

Один из них — серию портретов «Женщины внутренний свет» — экспонировался в холле витебской Ратуши минувшей весной.

«На третий раз появился азарт, желание поступить во что бы то ни стало»

Гомельчанка Светлана Кохан с детства мечтала стать врачом. С десятого класса готовилась к поступлению в медицинский университет, но путь к мечте затянулся на несколько лет.


В школе Света была почти отличницей. Но в 10-м классе случились непредвиденные обстоятельства — встретила большую любовь и будущего супруга — Александра. И к всеобщему шоку учителей и родителей… забеременела. Казалось бы, на дальнейшем образовании можно ставить крест.

— В 11-й класс меня беременную не пустили. Пришлось идти в вечернюю школу. Ходила до самых родов, в таком возрасте все как-то легче. В октябре родила сына, через два года получила аттестат и стала готовиться к поступлению в мединститут.

Мама Светланы всячески поддерживала дочь не только словом, но и делом — оформила декретный отпуск и смотрела внука.

— Я не была уверена в своих знаниях, сомневалась. Сдала экзамены и мне не хватило всего двух баллов. Пойти на платное обучение возможности тогда не было.

Светлана не унывала — отправилась на подготовительное отделение. Год отучилась и… снова не прошла по конкурсу, на этот раз не дотянула всего полбалла.

— Очень расстроилась, плакала. Но поддержали родные. Снова пошла на подготовительные куры, а вдруг не доучила? Кстати, на подготовительном отделении учились те, кто поступал и по 5 и по 7 раз. И никто над этими людьми не подтрунивал. Все понимали — конкурс огромный, людям просто не повезло.

— Не возникло мысли бросить?

— Не то что не возникло. А наоборот — появился азарт, желание поступить во что бы то ни стало. Это превращалось уже в идею фикс, — улыбается Света.

Когда она не поступила в третий раз, решила отдать документы в медучилище. Отучилась на медсестру — и на следующий год снова отправилась штурмовать вуз. И снова безрезультатно.

 — После четвертого раза, признаюсь, начала паниковать, самооценка ужасно страдала. Решила, останусь еще на год в медучилище, отучусь на фельдшера-акушера и пойду работать. Но когда подошло время очередных экзаменов в институте, муж и мама сказали — ты столько к этому шла, попробуй. Тогда я решила, что это будет последний раз. Если не поступлю — значит не судьба.

Мама Светланы, чтобы не мешать дочери готовиться, даже забрала внука и уехала к родственникам в Тулу.

— Я сдала экзамены, и мы с мужем на машине отправились забирать маму и сына. Только выехали и уже на следующей улице попали в аварию. Мне досталось больше всех — ушибы, ссадины. Ну и машина вся всмятку, восстановлению не подлежит. Муж разбирался с ГАИ, а меня скорая завезла в травмпункт, нужно было зашивать. Хорошо помню свое состояние. Не было даже сил плакать. А в голове только один вопрос: «Почему мне так не везет?». В Тулу мы, конечно, не поехали. Добрались домой, только входим в прихожую — телефонный звонок. Поднимаю трубку, а там: «Поздравляем, Вы зачислены на бюджет на факультет „Лечебное дело“!». И тут меня прорвало. Я целый час рыдала. Муж даже испугался.

Светлана успешно отучилась, закончила интернатуру, сейчас находится в декретном отпуске, но уже очень скоро выйдет на свою любимую работу. Работает Светлана в детской городской поликлинике врачом-педиатром.

«Когда мне тяжело, вспоминаю, сколько трудов стоило поступить»

23-летняя Анна Хилькович из Бреста работает фельдшером скорой. Девушка с детства мечтала стать врачом, поэтому после школы подала документы в Витебский медуниверситет. К сожалению, первая попытка оказалась неудачной — на дневной бюджет ей не хватило баллов.


Фото: vk.com/id372994863

Анна не расстроилась и поступила на бюджет в брестский медколледж. Девушка окончила учебное заведение, получила диплом фельдшера-акушера и вновь подала документы в Витебск. К сожалению и со второй попытки вершина не покорилась.

— Я тогда пошла и подала документы на биофак в Бресте. Поступила на заочный бюджет. Даже установочную сессию отходила, но поняла, что это не мое. Забрала документы и решила, что буду готовится дальше, — рассказала собеседница.

После окончания медколледжа ее отправили на отработку. Через год Анна в третий раз решилась штурмовать Витебский медуниверситет, но опять не хватило баллов, чтобы попасть на бюджет.

— Я посмотрела, что могла бы в Гомель поступить, — баллов хватало, но уже не могла документы переподать, — объяснила собеседница.

После второго года отработки Анна сразу решила подаваться в медицинский университет Гомеля, но в тот год проходные баллы выросли, и абитуриентке вновь не хватило.

— Каждый раз не хватало буквально 5−10 баллов на бюджет. Платное родители бы не потянули, — объяснила собеседница.

Счастливой для Анны стала пятая попытка. Девушка поступила на заочное отделение Гродненского медицинского университета. Сейчас Анна учится на медико-диагностическом факультете по специальности «сестринское дело».

— Уже на дневное и не хочется. Все-таки работа есть, — призналась Анна.

Год девушка успешно отучилась. В своем выборе Анна не разочаровалась:

— Когда мне тяжело, то я всегда вспоминаю, скольких трудов мне стоило поступить и сразу легче становится. Учится нравится, а закончу — будут перспективы дальше расти в моей профессии. Я себя этим успокаиваю.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Вступительная кампания-2018 заканчивается. Не всем повезло. Но отчаиваться не стоит. Для тех, кто так и не стал студентом, мы собрали несколько мотивирующих историй...
 
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