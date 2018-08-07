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Средняя зарплата в 2019 году прогнозируется на уровне Br1025

08.08.2018 15:50 — Новости Общества | БелТА  
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Средняя зарплата в 2019 году прогнозируется на уровне Br1025

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя зарплата в 2019 году прогнозируется на уровне Br1025. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экономики Александр Червяков на расширенном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году зарплата в среднем за год прогнозируется на уровне Br1025", - сказал замминистра.

Прогнозируется, что реальные располагаемые денежные доходы вырастут на 3,4%, расчет сделан из оценки текущего года с учетом роста заработной платы в 2019 году исключительно вместе с ростом производительности труда.

В текущем году за первое полугодие зарплата по экономике в среднем составила Br910, оценочно, по году она будет Br938, в том числе в декабре - Br1070. В бюджетной сфере в первом полугодии было Br710 (оценка по году - Br742), в реальном секторе - Br998 (оценка по году - более Br1 тыс.).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя зарплата в 2019 году прогнозируется на уровне Br1025. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экономики Александр Червяков...
 
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