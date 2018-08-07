О мерах профилактики гибели людей от внешних причин...

Прокуратурой Ивацевичского района проанализировано состояние законности на территории Ивацевичского района по итогам работы государственных и правоохранительных органов за первое полугодие 2018 года.

Проведенный анализ состояния преступности и правопорядка показал, что за анализируемый период 2018 года, по сравнению с тем же периодом 2017 года, на территории района отмечено снижение общего количества совершенных преступлений, с 240 до 227.

Сохранение стабильной ситуации в текущем году требует принятия со стороны правоохранительных и местных органов власти и управления, дополнительных мер, которые оказали бы положительное влияние на состояние законности, позитивно сказались на защищенности прав граждан и оказали положительное влияние на профилактику общественно- опасных деяний против жизни и здоровья граждан.

В текущем году на территории района имеет место негативная тенденция роста преступности против жизни и здоровья граждан, так с 0 до 1 возросло количество умышленных убийств, факт которого имел место в январе 2018, в а.г. Бытень Ивацевичского района, в результате семейной ссоры, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения отцом и сыном, приехавшим после сезонных работ из Российской Федерации.

С 1 до 4 увеличилось количество фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений опасных для жизни, из которых 2 были совершены на территории Милейковского, по одному на территориях Обровского и Любищицкого сельисполкомов.

Проверками проведенными в указанных сельисполкомах по профилактике бытового насилия установлено, что проводимая работа с лицами склонными к правонарушениям в большинстве случаев все еще носит формальный характер. Принимаемые субъектами профилактики меры не всегда позволяют добиться желаемого результата, поскольку сами граждане данной категории не желают трудоустраиваться, живут случайными заработками, уклоняются от посещения к врачу наркологу.

В текущем году на территории Ивацевичского района возросло количество пожаров с 18 до 34, на которых погибли 6 человек. Из указанного количества, 9 фактов имели место по вине граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, в т.ч. 5 пожаров с гибелью людей.

Из числа погибших, пенсионеры – 3, неработающие – 2, инвалиды – 1. Основными причинами пожаров послужило:- неосторожное обращение с огнем (14);- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления (7);- нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования (5 ) и др.

Рост пожаров зарегистрирован на территориях Житлинского, Бытенского, Квасевичского, Святовольского, Телеханского, Домановского, Вольковского, Стайковского и Речковского сельисполкомов.

Вопросы профилактики пожаров, особенно домовладений социально уязвимой категории граждан, под председательством прокурора района были рассмотрены в июне текущего года на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией Ивацевичского района, на котором выработаны конкретные меры и даны поручения заинтересованным органам по обследованию и ремонту печного отопления, электропроводки и т.д. до начала отопительного периода.

На указанном совещании, были проанализированы причины и условия роста на территории района количества дорожно-транспортных происшествий, приняты решения по их дальнейшему предупреждению.

В истекшем периоде 2018 года, на территории Ивацевичского района, зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 15 получили ранения. В дорожно-транспортных происшествиях пострадало 4 несовершеннолетних. 1 ДТП совершено водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Основной причиной совершенных дорожно-транспортных происшествий явился неправильный выбор скорости движения водителями исходя из складывающейся дорожной обстановки, с учетом погодных условий.

В этой связи, ОГАИ Ивацевичского РОВД поручено акцентировать внимание на выявление фактов нарушения скоростного режима водителями, соблюдение правил перевозки малолетних детей, соблюдение Правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами.

Проблемными вопросами остаются факты производственного травматизма.

В результате грубого нарушения правил техники безопасности на производстве, в текущем году 1 человек погиб и 3 получили травмы с тяжелым исходом.

Производственная травма со смертельным исходом имела место с рабочим ООО «Коммодум» г. Ивацевичи, при выполнении отделочных работ в помещении нефункционирующего производственного цеха, который грубо нарушив правила техники безопасности, выполнял работу на высоте, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без защитной каски, в результате оступился, упал на землю получив травмы не совмещенные с жизнью.

Особую озабоченность вызывают факты грубого нарушения трудового законодательства со стороны нанимателей, при приеме на работу несовершеннолетних.

12.06.2018 при выполнении работ без прохождения соответствующего

инструктажа по технике безопасности, на вибропрессовой установке ЧПУП «Бетолюкс», расположенном в д. Бычь Ивацевичского района, получил травму с тяжелым исходом несовершеннолетний учащийся ГУО «Средняя школа №4 г.Ивацевичи».

В связи с допущенными грубыми нарушениями правил охраны труда, в отношении директора ЧПУП «Бетолюкс», возбуждено уголовное дело.

Прокуратурой района в ходе проверки по данному факту было установлено, что аналогичным образом без заключения трудового договора, без проведения инструктажа по технике безопасности на данном ЧПУП привлекался к выполнению работ и другой несовершеннолетний.

В связи с выявленными нарушениями, помимо привлечения к уголовной ответственности, руководитель предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 367 руб. 50 копеек.

В связи с данным фактом, прокуратурой района было инициировано создание мобильной группы и проверка законности трудоустройства, обеспечение соблюдения техники безопасности несовершеннолетних на территории всего Ивацевичского района.

По результатам проведенных рейдов в июне-июле текущего года проводился мониторинг соблюдения трудового законодательства несовершеннолетних, в первую очередь в организациях частной формы собственности, крестьянско-фермерских хозяйствах, поскольку именно организация труда несовершеннолетних на предприятиях данной формы собственности зачастую носит скрытый характер.

В ходе мониторинга был установлен факт использования в ЧП «Белпересвет» труда несовершеннолетних без надлежащего приема на работу.

В частности, трое несовершеннолетних учащихся ГУО «Средняя школа №4 г.Ивацевичи». были приняты на работу в ЧП «Белпересвет» без оформления трудовых отношений в установленном законодательством порядке, в том числе без прохождения вводного инструктора по охране труда и технике безопасности. Выплата заработной платы за труд несовершеннолетних, происходила без соответствующего отражения в регистрах бухгалтерского учета.

Прокуратурой района в адрес директора ЧП «Белпересвет» вынесено предписание с требованием оформления трудовых отношений с несовершеннолетними в установленном законодательством порядке.

В адрес Березовского межрайонного отдела Департамента государственной инспекции труда направлено соответствующее постановление о начале административного процесса в отношении директора ЧП «Белпересвет», для привлечения к административной ответственности.

За период 1-го полугодия 2018 года прокуратурой Ивацевичского района в целях профилактики производственного травматизма на предприятиях и в организациях различной формы собственности, в составе мобильных групп, были проведены проверки в порядке надзора за соблюдением законодательства об охране труда, исполнения требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в ОАО «Квасевичи», ОАО «Ивацевиагротехсервис», ОАО «Обровский», ОАО «Мичуринск», ОАО «Любищицы», ОАО «Телеханы-агро», ОАО «Новые Стайки», ОАО «Милейки», ОАО «Коссово», ОАО «Подстаринь» по результатам которых внесено 6 представлений, вынесено 11 предписаний об устранении нарушений законодательства, 21 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В целом на территории Брестской области складывается сложная обстановка в плане предупреждения гибели людей в результате утоплений.

Принятыми местными органами власти, а так же правоохранительными органами меры по оборудованию мест для купания, проведение рейдов в целях пресечения фактов купания в запрещенных местах, пресечение распития спиртных напитков в местах отдыха, способствовало тому, что на территории района в истекшем году фактов утопления граждан не имелось.

Хотелось бы в очередной раз обратить внимание всех граждан на соблюдение Правил поведения на воде, родителям не допускать купание несовершеннолетних детей без присмотра и в запрещенных местах.

И.Н. Колбик, прокурор Ивацевичского района.