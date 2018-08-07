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Августовские купания в Осиповичском районе

08.08.2018 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Актуально

Когда лето наконец-то стало жарким, жители района поспешили воспользоваться моментом и как следует порелаксировать у водоемов. Один разрешенный и около 20 несанкционированных пляжей Осиповщины тут же заполнились отдыхающими. На городском пляже вблизи д. Вязье каждый день многолюдно — спасателям некогда расслабляться во время дежурств. Однако и на стихийные места отдыха у воды осводовцы также регулярно наведываются.

В это воскресенье и.о. начальника спасательной станции Вадим Кулешевский вместе с корреспондентом «АК» решили проехать по маршруту Осово-Дараганово. В жаркий полдень прибыли к осовскому пруду, что принадлежит Осиповичской оргструктуре РГОО «БООР». Когда-то здесь была табличка «Купание запрещено», потом — место для нее, а в этот раз даже столба не осталось. Во всяком случае, в зоне прямой видимости предупреждение отсутствует, а отдыхающие вряд ли станут разыскивать знак в кустах. Справа от въезда отдыхали с десяток человек: в основном женщины с детьми, которые плескались недалеко от берега. Важно, что малыши не оставались в воде в одиночестве, а если б еще и в надувных нарукавниках и жилетах были… Тут же на берегу «отдыхали» и две кучи мусора, но пляжников они нисколечко не смущали.

Следующий пункт — купальня на Птичи около д. Радутичи под автомобильным мостом. Здесь почти курортный район: местное население идет к речке через деревню прямо в купальниках и плавках. На бетонном «боку» моста со стороны воды крупная надпись: «Купание запрещено». Но она лишь принимается к сведению. Спускаемся вниз по склону: несколько ребят плавают, взрослые отдыхают на берегу. В тенечке у деревянного столика «хорошо сидит» уже нетрезвая компания мужчин. Остается только верить их вторым половинам, что в таком состоянии в воду никто не полезет: все радеют за безопасность…

Августовские купания в Осиповичском районе

Отправляемся вверх по течению реки — в Дараганово. Здесь импровизированных пляжей сразу два. На первом пока немноголюдно. Но буквально сразу же замечаем в воде у берега юного купальщика, в то время как его родители расположились выше и правее на берегу. Мама заверила, что за парнем следят, просто так совпало, что вышли, а тут — ОСВОД. Чуть дальше плавают двое мужчин: отметили, что глубина безопасная, «по шею будет». Еще несколько человек тихо-мирно загорают — идиллия. Примечательно, что и на берегу чисто — весь мусор в специальном контейнере, правда, уже заполненном.

А вот в районе местной больницы — просто аншлаг. В воде все — от мала до велика. Некоторые детишки со взрослыми, кто-то сам по себе. «Я глаз с детей не свожу! — воскликнула на берегу мама двоих. — Они у меня плавать хорошо умеют!» Так бы миром и разошлись, но тут появился «самый важный, всегда правый» отдыхающий: «Я вот тут палец поранил, пока купался (в запрещенном месте — авт.), а вы же спасатели, дайте мне срочно бинт!» И почему-то принял в штыки предложение дать ему штраф за купание там, где нельзя… Странно, что для кого-то это еще новость: если хотите отдыхать под присмотром спасателей и медиков — вам на городской пляж. Но если уж сознательно окунаетесь там, где нельзя, пораненные пальчики — только ваша забота. «А где же тогда запреты, заборы?» — гневно вопросил собрат первого. Специальные таблички ставятся, вот только так же легко и вырываются-выкидываются теми же, кто и мусор не стесняется на берегах бросать. Менталитет?

Со всеми отдыхающими Вадим Кулешевский провел профилактические беседы, рассказал, почему нельзя оставлять детей без присмотра. «Если ребенок в воде, то вы — только рядом!» — подчеркнул спасатель. И приятно было слышать, что в основной массе отдыхающие благодарили за заботу, а не принимались дерзить в ответ. В этом году в районе, к счастью, происшествий на воде не случалось. Давайте так же купальный сезон и завершим.

Мария ТАЛЕЙКО. Фото автора.

 
Теги: Новости
 
 
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Актуально Когда лето наконец-то стало жарким, жители района поспешили воспользоваться моментом и как следует порелаксировать у водоемов. Один разрешенный и...
 
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