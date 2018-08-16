Коня на скаку остановит…



Именно эти строки пришли на ум при встрече с этой женщиной. Марина Юрьевна Ярмолич – коренная россиянка. И коня на скаку остановить она действительно может. Ведь уже на протяжении без малого 20 лет является зоотехником по коневодству ОАО «Полесская нива».

Под её руководством и благодаря поддержке местного руководства обыкновенная конеферма превратилась в один из трёх крупнейших конных заводов в республике и стала гордостью нашего района. Тут проводится много экскурсий как для местных жителей, так и для гостей. С каждым годом увеличивается размах традиционного конного фестиваля, который пройдёт 19 августа. А ведь фундаментом для этих достижений стало неимоверное упорство Марины Юрьевны и, безусловно, любовь к своему делу.

Сильный характер у Марины был с рождения. Родиной её является Красноярский край Сибирского федерального округа, поэтому про суровые русские зимы знает не понаслышке. А вот любовь к лошадям привил любимый дедушка Василий Кузьмич, который работал на конном заводе в городе Канск. Когда девочке было восемь месяцев, он впервые усадил внучку на лошадь, поэтому она с детства лишена страха лошадей. Для Марины был не просто дедом, он был настоящим другом. Ему доверяла свои детские тайны, делилась переживаниями. Будучи мудрым человеком, Василий Кузьмич всегда находил нужные слова и окружал заботой.

– Не бойся: как ты к лошадям, так и они к тебе, — часто говорил он внучке. – Они всё понимают, с ними надо по-хорошему. Что вложишь, то и получишь обратно.

И у Марины получалось ладить с животными. Ухаживая, она получала удовольствие и вместе с тем отдыхала. Зимой, несмотря на жгучие морозы, после уроков спешила на конезавод. На любительском уровне занималась верховой ездой. Даже когда на несколько лет переехала в Казахстан, сразу же осведомилась о ближайшем конном клубе.Окончив школу, девушка даже не сомневалась, с чем свяжет свою жизнь. И получила специальность зоотехника по коневодству в Новосибирском государственном аграрном университете.

Марина получила распределение в деревню Огаревичи Ганцевичского района, где на то время была довольно крупная конеферма. На дворе – начало 90-ых, развал Советского Союза. За то время, пока она ехала в поезде, исчезла огромная страна. Она уехала из СССР, а приехала уже в независимую Беларусь. Несколько лет потребовалось Марине, чтобы как-то определить гражданство.

Но паспортная неразбериха не помешала ей показать себя на новом рабочем месте как довольно успешного специалиста. Лошади с конезавода неоднократно занимали призовые места на конкурсах и фестивалях. На одном из них к Марине Юрьевне подошёл Николай Иванович Ожог, на то время председатель колхоза «Полесская нива». Он и предложил перспективному зоотехнику новую работу, чем вытянул счастливый билет.

Идея создания конезавода у него была давно, но вот подходящего специалиста найти не мог.

Безусловно, покидать Огаревичи Марине Юрьевне было жаль. Но ещё больше жаль было смотреть, как рушится то, что она с любовью создавала на протяжении многих лет.

1998 год, нестабильная ситуация в стране. Буквально за пару дней несколько фур с лошадьми увезли на мясокомбинат…

А тут она увидела заинтересованность и энтузиазм руководителя. Тем более предоставляли жильё, что также было немаловажно.

Марина переезжает в Ремель и начинает долгую, кропотливую работу.

– Не скажу, что было легко, – рассказывает она. – Надо было всё начинать с нуля. Лошади до моего приезда тут использовались как рабочая сила. У многих состояние здоровья было просто ужасным. Нам пришлось практически полностью обновить поголовье. Вместе с Николаем Ивановичем мы объездили много хозяйств и конеферм, чтобы найти подходящих животных. 12 конематок мы привезли из Огаревич. Переоборудовали здание бывшей птицефабрики, местные рабочие сделали стойла. Приходилось оставаться до ночи, не хватало времени. Но мы шли вперёд. Сейчас, по прошествии 20 лет, я понимаю, какая это была авантюра. И очень горда тем, что у нас получилось.

В 2005 году экспертная комиссия Минсельхозпрода Республики Беларусь при проведении аттестации конефермы вынесла заключение о придании конеферме СПК «Полесская нива» статуса племенной. А ещё через 10 лет она обрела статус племенного конезавода ОАО «Полесская нива» республиканского значения. На данный момент на конезаводе 165 голов лошадей, включая 60 конематок. Здесь занимаются разведением лошадей национальной породы – белорусской упряжной, которая была зарегистрирована 25 мая 2000 года.

Но кроме этого на ферме есть и европейские породы. Одна из конематок принадлежит к тракененской породе, которая более ста лет используется в конном спорте. Есть представители латвийской породы: крупные, преимущественно гнедые лошади.

Очень трепетно Марина Юрьевна рассказывает о каждом животном. Показывает награды и кубки, выигранные на различных выставках и конкурсах её лошадьми. Действительно есть чем гордиться. Только жеребец Лисёнок четырежды получал аттестаты первой степени на Международной сельскохозяйственной выставке «БЕЛАГРО». Кстати, моя собеседница сама является судьёй международного класса.

Не боится Марина Юрьевна говорить и о проблемах.

– К сожалению, коневодство сейчас переживает не лучшие времена. Содержание лошадей – удовольствие дорогое. И не каждое хозяйство себе это может позволить. Мы держимся на плаву только благодаря собственным усилиям. Не хватает специалистов. Если сейчас не заняться сохранением пород, то лошадей мы будем видеть только в цирке. Этого нельзя допустить.

Беседуя с Мариной Юрьевной замечаю, что её телефон буквально разрывается от звонков. И это понятно: совсем скоро состоится IV конный фестиваль “Полесская нива-2018”. Женщина ловко совмещает все специальности: от конюха до организатора.

– Идея создания этого мероприятия была у меня давно. Очень хотелось, чтобы люди увидели в лошади её красоту, ум, грацию, ведь эти животные всегда были символом элиты и достатка. Собственные конюшни были только у императоров, графов, богатых дворян. Практически все члены королевской семьи с рождения обучались верховой езде. Что говорить, если королева Англии Елизавета II практически до нынешнего возраста уверенно держится в седле. И сейчас в странах Европы, да и не только, показателем состоятельности является отнюдь не дорогая иномарка, а собственная лошадь.

Впервые мы привезли лошадей в Мочуль, когда в 2014 году праздновался юбилей деревни. И мы увидели восторг в глазах людей. Стало понятно: надо делать свой праздник. Честно сказать, это тоже было весьма энергозатратным делом. Мы сплотились в одну команду. Поддержал директор ОАО «Полесская нива» Бородич Алексей Николаевич. Признаюсь, когда ушёл Николай Иванович Ожог, переживала, нужна ли будет нынешнему руководству конеферма. Но, к счастью, эти переживания были напрасными. Сейчас мы организовываем мероприятие достойного уровня, с каждым годом желающих посетить его всё больше. Кстати, в этом году у нас впервые состоятся соревнования между профессиональными всадниками. Своё участие подтвердили несколько конных клубов. Также ждут призы и постоянных участников. Так что будем рады видеть всех.

– Марина Юрьевна, а по своей родине не скучаете?

– Безусловно, иногда находит тоска. Ведь там осталось моё детство, память о дедушке, живёт моя мама. Но с годами понимаешь, что родина там, где душе спокойно. Со своими дочками Анной и Екатериной я пару раз ездила туда, каждый год к нам приезжает мама. Да и расстояние в тысячи километров совсем не способствует путешествию (смеётся). А я полюбила Беларусь, Полесье, Ремель. К тому же, люди здесь просто замечательные, очень трудолюбивые. Тут моя работа, которую очень люблю. И тут я чувствую себя нужной, – отвечает моя собеседница.

Признаюсь, сделать интервью с этой уникальной женщиной было моей давней целью. Всегда восхищали люди, которые не боятся рисковать, не боятся всё начинать с нуля, не боятся ошибаться, и настойчиво идут вперёд. И что самое главное, не перестают радоваться жизни.

Анна МЕЛЬНИК