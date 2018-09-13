Либмоб в Кореличах. А Вы знаете, как пройти в библиотеку? (фото)

14 сентября на улицы поселка Кореличи с раннего утра вышли сотрудники Кореличской районной библиотеки для проведения либмоба, посвятив его Дню библиотек, который вся страна будет праздновать 15 сентября.













Это необычный флешмоб для того, чтобы привлечь внимание жителей района к библиотеке, зарядить прохожих позитивом и отличным настроением. Жителям Кореличей задавали вопросы: «Знаете ли вы, как пройти в библиотеку, Какие книги и каких авторов Вы предпочитаете»?













Спешащие на работу прохожие, ученики разных возрастов адрес библиотеки знали на зубок, а вот с посещением храма книги оказалось сложнее. Однако среди участников либмоба оказались и активные читатели. Взрослые среди любимых жанров называли детективные и приключенческие, а дети отдают предпочтение сказкам и книгам о животных. Как рассказала библиотекарь Кореличской центральной районной библиотеки Лариса Кузьмич, за несколько минут флешмоба она с коллегами раздала несколько десятков флаеров с адресом библиотек района и добрыми словами пожеланий для своих читателей.









Либмоб кореличчанам понравился. А библиотекари пообещали не отставать от меняющегося времени и осваивать новые формы работы.

СПРАВКА «ПОЛЫМЯ»

На 1 сентября текущего года в Кореличской районной библиотеке зарегистрировано 12 156 читателей, из них 3307 детей. Книговыдача составляет 208 975 экземпляров. Своими размерами поражает и библиотечный фонд. Это 386 973 единицы хранения, среди которых книги, периодические издания, электронные и аудиовизуальные носители.

Инна ЛЕЙКО

Фото автора