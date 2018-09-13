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Либмоб в Кореличах. А Вы знаете, как пройти в библиотеку? (фото)

14.09.2018 — Новости Общества | Полымя  
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14 сентября на улицы поселка Кореличи с раннего утра вышли сотрудники Кореличской районной библиотеки для проведения либмоба, посвятив его Дню библиотек, который вся страна будет праздновать 15 сентября.

Либмоб в Кореличах. А Вы знаете, как пройти в библиотеку? (фото)

Либмоб в Кореличах. А Вы знаете, как пройти в библиотеку? (фото)

Либмоб в Кореличах. А Вы знаете, как пройти в библиотеку? (фото)

Это необычный флешмоб для того, чтобы привлечь внимание жителей района к библиотеке, зарядить прохожих позитивом и отличным настроением. Жителям Кореличей задавали вопросы: «Знаете ли вы, как пройти в библиотеку, Какие книги и каких авторов Вы предпочитаете»?

Либмоб в Кореличах. А Вы знаете, как пройти в библиотеку? (фото)

Либмоб в Кореличах. А Вы знаете, как пройти в библиотеку? (фото)

Либмоб в Кореличах. А Вы знаете, как пройти в библиотеку? (фото)

Спешащие на работу прохожие, ученики разных возрастов адрес библиотеки знали на зубок, а вот с посещением храма книги оказалось сложнее. Однако среди участников либмоба оказались и активные читатели. Взрослые среди любимых жанров называли детективные и приключенческие, а дети отдают предпочтение сказкам и книгам о животных. Как рассказала библиотекарь Кореличской центральной районной библиотеки Лариса Кузьмич, за несколько минут флешмоба она с коллегами раздала несколько десятков флаеров с адресом библиотек района и добрыми словами пожеланий для своих читателей.

Либмоб в Кореличах. А Вы знаете, как пройти в библиотеку? (фото)

Либмоб в Кореличах. А Вы знаете, как пройти в библиотеку? (фото)

Либмоб  кореличчанам понравился. А библиотекари пообещали не отставать от меняющегося времени и осваивать новые формы работы.

СПРАВКА «ПОЛЫМЯ»

На 1 сентября текущего года в Кореличской районной библиотеке зарегистрировано 12 156 читателей, из них 3307 детей. Книговыдача составляет 208 975 экземпляров. Своими размерами поражает и библиотечный фонд. Это 386 973 единицы хранения, среди которых книги, периодические издания, электронные и аудиовизуальные носители.

Инна ЛЕЙКО
Фото автора

 
 
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14 сентября на улицы поселка Кореличи с раннего утра вышли сотрудники Кореличской районной библиотеки для проведения либмоба, посвятив его Дню
 
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