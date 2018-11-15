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В магазинах нашли опасные "незамерзайки". Посмотрите - у вас не такие?

16.11.2018 10:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Госстандарт проверил качество стеклоомывающих жидкостей, продающихся в торговых сетях Гомеля, Могилевщины и Брестчины, и нашел опасные для жизни и здоровья. Содержание в некоторых из них метанола превышает норму более чем в 450 раз. В управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома рассказали, какие незамерзайки и у кого лучше не покупать.


Организации «К плюс АВТО», ООО «Эксперт в деталях» и «Автоспейс-Гомель» реализовывали стеклоомывающие жидкости российского производства, которые не только не соответствовали заявленным в маркировке свойствам, но и представляли угрозу здоровью потребителей.

Температура кристаллизации у «Clean Way — 30» и «RedLine-30» (изготовители — ООО «ИВИОН» и ООО «ИнтерТорг»; поставщик — ЧТУП «АвтоКиликия», г. Минск), «Arctic Gleid -30» (изготовитель — ООО «МАСТЕР-АКВА»; поставщик — ООО «МОТЕХСАВТОЗАПЧАСТИ, г. Минск) и «ICE DRIVE -30» (изготовитель — ООО «ИВЕНТА»; поставщик — ООО «Авто1-Гомель») оказалась в 2 — 5 раз ниже заявленных минус 30 °C.

Но ладно бы только это. В составе названных стеклоомывающих жидкостей был обнаружен метиловый спирт, не заявленный производителем в маркировке, доля которого превысила допустимую норму более чем в 100 раз (в некоторых образцах — в 180 раз).

Нарушения аналогичного характера выявлены и в Могилевском, и в Брестском регионе. В результате испытаний, обнаружен метиловый спирт в стеклоомывающей жидкости «FrozOK"-30 (изготовитель — ООО «Авто-Химическая компания», Российская Федерация), о наличии которого изготовитель также не сообщил в маркировке. Поставщиками указанной продукции являются упомянутые выше ООО «МОТЕХСАВТОЗАПЧАСТИ и ЧТУП «АвтоКиликия». Доля этого компонента в некоторых образцах превысила допустимую норму в 452 раз!

Торговым сетям предложено изъять продукцию из продажи в добровольном порядке. А потребителям в случаях выявления вышеперечисленных стеклоомывающих жидкостей в торговле — информировать о конкретных фактах областные инспекции Госстандарта.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сотрудники Госстандарта проверили качество стеклоомывающих жидкостей, продающихся в торговых сетях Гомеля и нашли опасные для жизни и здоровья. Содержание в...
 
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