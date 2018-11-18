Пасмурно, но не холодно. Погода в Витебске на неделе

Небольшой плюс на термометре в начале недели сменится небольшим минусом, прогнозирует pogoda.by.

В понедельник, 19 ноября, днем до +4°С. Ожидается мокрый снег.

Во вторник днем в прогнозе до -3°С. Пасмурно.

В среду сплошная облачность, без осадков. Ночью до -4°С, днем — до -2°С.

В четверг и пятницу, 22−23 ноября, облачно, в течение суток до 3 градусов со знаком минус. В последний рабочий день на неделе возможен дождь и гололед.

Хорошей недели, друзья!