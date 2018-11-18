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Почти зима. Погода в Гродно на неделе
19.11.2018 08:06 — Новости Общества | Tut.by
Небольшой плюс на термометре в начале недели сменится в Гродно небольшим минусом,
В понедельник, 19 ноября, днем до +4°С. Ожидается дождь и мокрый снег.
Во вторник днем в прогнозе до +2°С, сплошная облачность, туман. Утром будет идти мокрый снег.
В среду сплошная облачность, небольшой снег, днем — до -2°С.
В четверг и пятницу, 22−23 ноября, три-четыре градуса ниже нуля, возможны дождь и гололед.
Хорошей недели, друзья!
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Небольшой плюс на термометре в начале недели сменится в Гродно небольшим минусом.
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