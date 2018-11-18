Почти зима. Погода в Гродно на неделе

Небольшой плюс на термометре в начале недели сменится в Гродно небольшим минусом, прогнозирует pogoda.by.

В понедельник, 19 ноября, днем до +4°С. Ожидается дождь и мокрый снег.

Во вторник днем в прогнозе до +2°С, сплошная облачность, туман. Утром будет идти мокрый снег.

В среду сплошная облачность, небольшой снег, днем — до -2°С.

В четверг и пятницу, 22−23 ноября, три-четыре градуса ниже нуля, возможны дождь и гололед.

Хорошей недели, друзья!