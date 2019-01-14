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В течение 2019 года нотариусы Беларуси проведут пять республиканских акций по бесплатному консультированию (график приёмов)
15.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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В течение 2019 года белорусские нотариусы проведут пять республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса.
Целью данных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения. Белорусская нотариальная палата отмечает высокую популярность акций как у граждан, так и у юридических лиц. Ежегодно в ходе проведения акций нотариусы бесплатно консультируют порядка 15 тысяч обратившихся.
В рамках предстоящих мероприятий специалисты дадут бесплатные консультации по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе
По информации
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