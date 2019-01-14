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В течение 2019 года нотариусы Беларуси проведут пять республиканских акций по бесплатному консультированию (график приёмов)

15.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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В течение 2019 года белорусские нотариусы проведут пять республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса.

В течение 2019 года нотариусы Беларуси проведут пять республиканских акций по бесплатному консультированию (график приёмов)
Правлением Белорусской нотариальной палаты установлены даты проведения республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей юридических лиц в 2019 году. Подобные мероприятия традиционно приурочены к государственным праздникам и иным памятным датам нашей страны. Так, обратиться к нотариусу и получить ответы на интересующие вопросы можно в следующие дни:

  • 15 марта – акция, приуроченная к Дню Конституции Республики Беларусь;
  • 4 мая – акция, приуроченная к празднованию Дня Победы;
  • 2 июля – акция, приуроченная к празднованию Дня Независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков;
  • 14 октября – акция, посвященная Дню матери в Беларуси;
  • 29 ноября – акция, приуроченная к празднованию Дня юриста.

Целью данных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения. Белорусская нотариальная палата отмечает высокую популярность акций как у граждан, так и у юридических лиц. Ежегодно в ходе проведения акций нотариусы бесплатно консультируют порядка 15 тысяч обратившихся.

В рамках предстоящих мероприятий специалисты дадут бесплатные консультации по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».

По информации официального сайта Белорусской нотариальной палаты.

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