В течение 2019 года нотариусы Беларуси проведут пять республиканских акций по бесплатному консультированию (график приёмов)

В течение 2019 года белорусские нотариусы проведут пять республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса.



Правлением Белорусской нотариальной палаты установлены даты проведения республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей юридических лиц в 2019 году. Подобные мероприятия традиционно приурочены к государственным праздникам и иным памятным датам нашей страны. Так, обратиться к нотариусу и получить ответы на интересующие вопросы можно в следующие дни:

15 марта – акция, приуроченная к Дню Конституции Республики Беларусь;

– акция, приуроченная к Дню Конституции Республики Беларусь; 4 мая – акция, приуроченная к празднованию Дня Победы;

– акция, приуроченная к празднованию Дня Победы; 2 июля – акция, приуроченная к празднованию Дня Независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков;

– акция, приуроченная к празднованию Дня Независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков; 14 октября – акция, посвященная Дню матери в Беларуси;

– акция, посвященная Дню матери в Беларуси; 29 ноября – акция, приуроченная к празднованию Дня юриста.

Целью данных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения. Белорусская нотариальная палата отмечает высокую популярность акций как у граждан, так и у юридических лиц. Ежегодно в ходе проведения акций нотариусы бесплатно консультируют порядка 15 тысяч обратившихся.

В рамках предстоящих мероприятий специалисты дадут бесплатные консультации по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса» .