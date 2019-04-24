На пятницу в Гродно объявлен желтый уровень опасности: обещают кратковременные, но сильные дожди

Источник материала: Tut.by

На 26 апреля синоптики объявили желтый уровень опасности на Гродненщине из-за сильного дождя и гроз, сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Местами по Брестской и Гродненской областям ожидаются грозы, дожди и усиление ветра. Правда, будет по-летнему тепло и даже жарко. Температура воздуха днем прогреется до +26°С.

Кстати, дождь — это хорошо, потому что из-за его отсутствия во многих городах Беларуси наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха пылью .

Так, в Гродно в районе улицы Обухова среднесуточная концентрация твердых частиц фракции размером до 10 микрон превышала предельно допустимую в 5,2 раза.

— Во многих городах Беларуси, где проводятся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, действительно наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха пылью. Основная причина: в стране на протяжении длительного периода времени отсутствуют осадки, — сообщили в Белгидромете.

Также в Гродненском районе введен запрет на посещение лесов. Ситуация опасная: вчера, 24 апреля, из-за пожара в приграничье была перекрыта трасса Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики. Также был закрыт пункт пропуска на белорусско-литовской границе «Привалка».

В 23.57 пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 30 га.

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