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На пятницу в Гродно объявлен желтый уровень опасности: обещают кратковременные, но сильные дожди
25.04.2019 17:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 26 апреля синоптики объявили желтый уровень опасности на Гродненщине из-за сильного дождя и гроз, сообщает Белгидромет Минприроды.
Местами по Брестской и Гродненской областям ожидаются грозы, дожди и усиление ветра. Правда, будет по-летнему тепло и даже жарко. Температура воздуха днем прогреется до +26°С.
Кстати, дождь — это хорошо, потому что из-за его отсутствия во многих городах Беларуси наблюдается повышенный уровень загрязнения
Так, в Гродно в районе улицы Обухова среднесуточная концентрация твердых частиц фракции размером до 10 микрон превышала предельно допустимую в 5,2 раза.
— Во многих городах Беларуси, где проводятся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, действительно наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха пылью. Основная причина: в стране на протяжении длительного периода времени отсутствуют осадки, — сообщили в Белгидромете.
Также в Гродненском районе введен запрет на посещение лесов. Ситуация опасная: вчера, 24 апреля, из-за пожара в приграничье
В 23.57 пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 30 га.
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Местами по Брестской и Гродненской областям ожидаются грозы, дожди и усиление ветра. Правда, будет по-летнему тепло и даже жарко. Температура воздуха днем...
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